На встрече, в которой приняли участие вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр внутренних дел Роберт Киут, председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция, начальник Пограничного отряда СГБ Рустам Латипов, помощник премьер-министра Дмитрий Шамба, обсуждались вопросы, вызывающие беспокойство представителей туриндустрии республики, в частности, нелегальная деятельность гидов и экскурсоводов, не аккредитованных в Абхазии.

Как проинформировали руководители таможенной и пограничной служб, затруднения с перемещением автомобилей, зарегистрированных в Абхазии, через КПП «Псоу» связаны только с сезонным увеличением транспортного потока. При этом, как было отмечено, абхазские и российские уполномоченные службы в тесном взаимодействии снимают возникающие проблемы.

Представители профессионального сообщества гидов и экскурсоводов проинформированы о том, что правительством не рассматривается вопрос о внесении изменений в действующее законодательство о туристической деятельности.

Было отмечено, что в ходе недавних переговоров с представителями Минэкономразвития России, в чье ведение входят вопросы организации туристической деятельности, обсуждалась возможность организации консультаций представителей абхазских и российских профессиональных сообществ в туристической сфере с целью выработки ими консолидированных предложений по упорядочению деятельности в этой области.

Премьер-министр Александр Анкваб поручил вице-премьеру Кристине Озган координировать работу по данному вопросу.

Об этом сообщает сайт КМ.