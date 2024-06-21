 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ ВОПРОС О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Новости Пятница, 21 июня 2024 18:02
Оцените материал
(0 голосов)
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ ВОПРОС О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Сухум. 21 июня 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел встречу с представителями профессионального сообщества гидов и экскурсоводов Республики Абхазия.

На встрече, в которой приняли участие вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр внутренних дел Роберт Киут, председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция, начальник Пограничного отряда СГБ Рустам Латипов, помощник премьер-министра Дмитрий Шамба, обсуждались вопросы, вызывающие беспокойство представителей туриндустрии республики, в частности, нелегальная деятельность гидов и экскурсоводов, не аккредитованных в Абхазии.

Как проинформировали руководители таможенной и пограничной служб, затруднения с перемещением автомобилей, зарегистрированных в Абхазии, через КПП «Псоу» связаны только с сезонным увеличением транспортного потока. При этом, как было отмечено, абхазские и российские уполномоченные службы в тесном взаимодействии снимают возникающие проблемы.

Представители профессионального сообщества гидов и экскурсоводов проинформированы о том, что правительством не рассматривается вопрос о внесении изменений в действующее законодательство о туристической деятельности.

Было отмечено, что в ходе недавних переговоров с представителями Минэкономразвития России, в чье ведение входят вопросы организации туристической деятельности, обсуждалась возможность организации консультаций представителей абхазских и российских профессиональных сообществ в туристической сфере с целью выработки ими консолидированных предложений по упорядочению деятельности в этой области.

Премьер-министр Александр Анкваб поручил вице-премьеру Кристине Озган координировать работу по данному вопросу.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 21 июня 2024 18:05

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РАБОТЫ СТУДЕНТОВ АГУ ВОШЛИ СБОРНИК СТАТЬЕЙ, ВЫШЕДШИЙ В МОСКВЕ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ГОРИТ МУСОРОСВАЛКА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.