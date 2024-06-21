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Абхазия Информ

В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ГОРИТ МУСОРОСВАЛКА

Новости Пятница, 21 июня 2024 18:19
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В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ГОРИТ МУСОРОСВАЛКА

Сухум. 21 июня 2024. Абхазия-Информ. В связи с многочисленными обращениями жителей района на возгорание мусора, депутаты Собрания Гагрского района выезжали на полигон бытовых отходов. В выездном совещании приняли участие руководитель Спецавтохозяйства Тимур Бигвава и живущие поблизости жители. Обсуждался план мероприятий, который поможет локализовать очаги возгорания.

Тимур Бигвава проинформировал о сложившейся ситуации на полигоне. После ознакомления с положением дел на месте, учитывая сложность проблемы, депутаты обсудили методы решения и выход из нее с замглавы Администрации Адамуром Цишба.

По итогам встречи ее участники пришли к выводу о необходимости принятия экстренных мер для локализации очагов возгорания и совместной выработки решений по этой не простой проблемы.

Также принято решение о дополнительной встрече для более подробного изучения и выработки путей выхода из ситуации в долгосрочной перспективе.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 21 июня 2024 18:21

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