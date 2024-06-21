ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР СУХУМА РАССКАЗАЛА О ПРАВИЛАХ АРЕНДЫ ГОРОДСКИХ ПЛЯЖЕЙ
Сухум. 21 июня 2024. Абхазия-Информ. В интервью радио Sputnik главный архитектор Сухума Светлана Шаменкова рассказала о правилах аренды городских пляжей, о правах посетителей и обязанностях владельцев. По словам эксперта, городские пляжи – это территория общего пользования. Предоставления ее в аренду происходит только по решению Кабинета министров. Администрация города в свою очередь выдает разрешение оказывать пляжные услуги, «чтобы улучшить комфорт отдыха для туристов и жителей».
По словам Шаменковой, Администрация обязывает осуществлять свободный доступ жителям и гостям столицы на территорию пляжа, даже если они не будут пользоваться тем оборудованием, которое предприниматель предлагает. Территории не должны быть огорожены, они не выдаются в собственность, это просто предпринимательская деятельность по оказанию качественных услуг для гостей столицы и местных жителей.
Если предприниматель препятствует доступу на пляж людей, которые не хотят пользоваться его услугами, Администрация вправе отнять лицензию, подчеркнула главный архитектор.
Об этом сообщает сайт столицы.