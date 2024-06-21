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ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР СУХУМА РАССКАЗАЛА О ПРАВИЛАХ АРЕНДЫ ГОРОДСКИХ ПЛЯЖЕЙ

Новости Пятница, 21 июня 2024 14:19
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ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР СУХУМА РАССКАЗАЛА О ПРАВИЛАХ АРЕНДЫ ГОРОДСКИХ ПЛЯЖЕЙ

Сухум. 21 июня 2024. Абхазия-Информ. В интервью радио Sputnik главный архитектор Сухума Светлана Шаменкова рассказала о правилах аренды городских пляжей, о правах посетителей и обязанностях владельцев. По словам эксперта, городские пляжи – это территория общего пользования. Предоставления ее в аренду происходит только по решению Кабинета министров. Администрация города в свою очередь выдает разрешение оказывать пляжные услуги, «чтобы улучшить комфорт отдыха для туристов и жителей».

Предпринимателю предписывается ряд требований – постановка пляжа на учет МЧС, очистка дна, благоустройство пляжа и соответствие всем требованиям СЭС. Все оборудование, которое устанавливается на пляже, – собственность предпринимателя.

По словам Шаменковой, Администрация обязывает осуществлять свободный доступ жителям и гостям столицы на территорию пляжа, даже если они не будут пользоваться тем оборудованием, которое предприниматель предлагает. Территории не должны быть огорожены, они не выдаются в собственность, это просто предпринимательская деятельность по оказанию качественных услуг для гостей столицы и местных жителей.

Если предприниматель препятствует доступу на пляж людей, которые не хотят пользоваться его услугами, Администрация вправе отнять лицензию, подчеркнула главный архитектор.

Об этом сообщает сайт столицы.

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