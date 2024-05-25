Сухум. 25 мая 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания посетил ряд объектов столицы, на которых идут ремонтно-восстановительные работы. Так, на одной из главных улиц Сухума – ул. В.Ардзинба – укладывают асфальт. В планах - 800 метров дорожного покрытия.
Глава администрации города Беслан Эшба, доложил о стоимости строительных работ.
«Средства были выделены из местного бюджета, плюс ваша помощь – 10 млн рублей», – проинформировал мэр столицы.
Он также поделился с главой государства о планах ремонта улиц Басария и Титова в ближайшее время.
Далее президенту показали работы по укладке бетона на проспекте Аиааира.
В ходе рабочей поездки глава государства также посетил детский сад «Апра», где ведутся ремонтно-восстановительные работы.
Директор муниципального учреждения «Горстройпроект» Астамур Пипия рассказал о том, что уже уложен теплый пол и проведены необходимые коммуникации.
«Сейчас близится к концу ремонт третьего корпуса. Далее приступим ко второму и первому корпусам», – отметил он.
О том, как перестроено приёмное отделение и что ещё сделано в городской клинической больнице, доложил президенту её главврач Вячеслав Абухба. В частности, был произведен ремонт рентгеновского кабинета на сумму 3,5 млн рублей.
В свою очередь, сопровождавший президента мэр Сухума отметил, что во время ковида был пожар.
«Однако нам удалось не только восстановить сгоревшие палаты, но и отремонтировать ряд служебных помещений. Многое ещё предстоит сделать. В планах замена кровли больницы», – сказал Беслан Эшба.
Последним пунктом в инспекционной поездке Аслана Бжания стала Сухумская гора. Здесь президенту показали фонтан, который обещают восстановить в первозданном виде. Также будет обустроена зона отдыха. Уже заменили 325 квадратных метров тротуарной плитки.
Подводя итоги, Аслан Бжания высоко оценил работу всей администрации Сухума и, в частности, главы города – Беслана Эшба.
«Я хотел бы особо подчеркнуть, что все эти ремонтно-восстановительные работы финансируются за счёт городского бюджета. Это заработанные городом, нашим населением деньги. Мы со своей стороны будем всячески поддерживать подобные инициативы», – сказал глава государства.
Об этом сообщает сайт президента.