ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ РЯД ОБЪЕКТОВ СТОЛИЦЫ

Сухум. 25 мая 2024. Абхазия-Информ . Президент Аслан Бжания посетил ряд объектов столицы, на которых идут ремонтно-восстановительные работы. Так, на одной из главных улиц Сухума – ул. В.Ардзинба – укладывают асфальт. В планах - 800 метров дорожного покрытия.