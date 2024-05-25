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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ РЯД ОБЪЕКТОВ СТОЛИЦЫ

Новости Суббота, 25 мая 2024 15:46
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ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ РЯД ОБЪЕКТОВ СТОЛИЦЫ

Сухум. 25 мая 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания посетил ряд объектов столицы, на которых идут ремонтно-восстановительные работы. Так, на одной из главных улиц Сухума – ул. В.Ардзинба – укладывают асфальт. В планах - 800 метров дорожного покрытия.

Глава администрации города Беслан Эшба, доложил о стоимости строительных работ.

«Средства были выделены из местного бюджета, плюс ваша помощь – 10 млн рублей», – проинформировал мэр столицы.

Он также поделился с главой государства о планах ремонта улиц Басария и Титова в ближайшее время.

Далее президенту показали работы по укладке бетона на проспекте Аиааира.

В ходе рабочей поездки глава государства также посетил детский сад «Апра», где ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Директор муниципального учреждения «Горстройпроект» Астамур Пипия рассказал о том, что уже уложен теплый пол и проведены необходимые коммуникации.

«Сейчас близится к концу ремонт третьего корпуса. Далее приступим ко второму и первому корпусам», – отметил он.

О том, как перестроено приёмное отделение и что ещё сделано в городской клинической больнице, доложил президенту её главврач Вячеслав Абухба. В частности, был произведен ремонт рентгеновского кабинета на сумму 3,5 млн рублей.

В свою очередь, сопровождавший президента мэр Сухума отметил, что во время ковида был пожар.

«Однако нам удалось не только восстановить сгоревшие палаты, но и отремонтировать ряд служебных помещений. Многое ещё предстоит сделать. В планах замена кровли больницы», – сказал Беслан Эшба.

Последним пунктом в инспекционной поездке Аслана Бжания стала Сухумская гора. Здесь президенту показали фонтан, который обещают восстановить в первозданном виде. Также будет обустроена зона отдыха. Уже заменили 325 квадратных метров тротуарной плитки.

Подводя итоги, Аслан Бжания высоко оценил работу всей администрации Сухума и, в частности, главы города – Беслана Эшба.

«Я хотел бы особо подчеркнуть, что все эти ремонтно-восстановительные работы финансируются за счёт городского бюджета. Это заработанные городом, нашим населением деньги. Мы со своей стороны будем всячески поддерживать подобные инициативы», – сказал глава государства.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Суббота, 25 мая 2024 15:52

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