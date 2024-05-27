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Абхазия Информ

ДЕТИ ПОГИБШИХ В СВО, БУДУТ ОТДЫХАТЬ В ПИЦУНДЕ

Новости Понедельник, 27 мая 2024 16:23
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ДЕТИ ПОГИБШИХ В СВО, БУДУТ ОТДЫХАТЬ В ПИЦУНДЕ

Сухум. 27 мая 2024. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба и заместитель главы Администрации Гагрского района Адамур Цишба встретили приехавших на отдых в Абхазию детей из многодетных семей военнослужащих России, погибших в СВО при исполнении служебных обязанностей. 29 детей будут отдыхать на курорте Пицунда.

Минтуризма оказывает всестороннюю поддержку в организации детского отдыха.

С детьми приехали их родители и представители Министерства труда и социальной защиты Калужской области.

Предварительная договоренность об организации отдыха детей была достигнута в конце марта 2024 года во время рабочего визита Теймураза Хишба в Калужскую область.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 27 мая 2024 16:30

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