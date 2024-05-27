ДЕТИ ПОГИБШИХ В СВО, БУДУТ ОТДЫХАТЬ В ПИЦУНДЕ

Сухум. 27 мая 2024. Абхазия-Информ . Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба и заместитель главы Администрации Гагрского района Адамур Цишба встретили приехавших на отдых в Абхазию детей из многодетных семей военнослужащих России, погибших в СВО при исполнении служебных обязанностей. 29 детей будут отдыхать на курорте Пицунда.