СУХУМСКАЯ КОМАНДА ЗАНЯЛА ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 27 мая 2024. Абхазия-Информ . В г. Горячий Ключ прошло открытое первенство МО г. Горячий Ключ по вольной борьбе, среди юношей 2010-2011 г.р., 2007-2009 г.р. В турнире приняли участие около двухсот спортсменов из республики Адыгея, г. Сочи, г. Черкесск, г. Нальчик, г. Ставрополь, г. Краснодар, г. Майкоп, г. Ростов-на-Дону и г. Сухум Республики Абхазия.