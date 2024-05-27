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Абхазия Информ

СУХУМСКАЯ КОМАНДА ЗАНЯЛА ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Новости Понедельник, 27 мая 2024 16:31
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СУХУМСКАЯ КОМАНДА ЗАНЯЛА ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 27 мая 2024. Абхазия-Информ. В г. Горячий Ключ прошло открытое первенство МО г. Горячий Ключ по вольной борьбе, среди юношей 2010-2011 г.р., 2007-2009 г.р. В турнире приняли участие около двухсот спортсменов из республики Адыгея, г. Сочи, г. Черкесск, г. Нальчик, г. Ставрополь, г. Краснодар, г. Майкоп, г. Ростов-на-Дону и г. Сухум Республики Абхазия.

Столицу представляли воспитанники секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум и завоевали одну серебряную и две бронзовые медали турнира.

2-е место – Фет-оглы Абазг (35 кг).

3-е место – Квициния Данат (55 кг), Жиба Сандро (44 кг).

Тренируют спортсменов Берая Игорь, Хашба Мераб и Алабян Размик.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 27 мая 2024 16:34

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