СУХУМСКАЯ КОМАНДА ЗАНЯЛА ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
Новости Понедельник, 27 мая 2024 16:31
Сухум. 27 мая 2024. Абхазия-Информ. В г. Горячий Ключ прошло открытое первенство МО г. Горячий Ключ по вольной борьбе, среди юношей 2010-2011 г.р., 2007-2009 г.р. В турнире приняли участие около двухсот спортсменов из республики Адыгея, г. Сочи, г. Черкесск, г. Нальчик, г. Ставрополь, г. Краснодар, г. Майкоп, г. Ростов-на-Дону и г. Сухум Республики Абхазия.
Столицу представляли воспитанники секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум и завоевали одну серебряную и две бронзовые медали турнира.
2-е место – Фет-оглы Абазг (35 кг).
3-е место – Квициния Данат (55 кг), Жиба Сандро (44 кг).
Тренируют спортсменов Берая Игорь, Хашба Мераб и Алабян Размик.
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