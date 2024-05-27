ЗАВЕРШЕНО РАССМОТРЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКОВ ГАЛСКОГО РОВД

Сухум. 27 мая 2024. Абхазия-Информ . Галским районным судом под председательством судьи Ласурия К.Н. завершено рассмотрение материалов уголовного дела в отношении сотрудников Галского РОВД – Заракуа Альберта Геноевича и Абшилава Вианора Эмировича, которые органом предварительного следствия обвинялись в причинении тяжкого вреда здоровью в отношении задержанного, а также превышении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.