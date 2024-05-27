ЗАВЕРШЕНО РАССМОТРЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКОВ ГАЛСКОГО РОВД

Сухум. 27 мая 2024. Абхазия-Информ. Галским районным судом под председательством судьи Ласурия К.Н. завершено рассмотрение материалов уголовного дела в отношении сотрудников Галского РОВД – Заракуа Альберта Геноевича и Абшилава Вианора Эмировича, которые органом предварительного следствия обвинялись в причинении тяжкого вреда здоровью в отношении задержанного, а также превышении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
Как сообщалось ранее, 09 февраля 2024 года, прокуратурой Галского района возбуждено уголовное дело в отношении: оперативного уполномоченного ОУР ОВД по Галскому району, капитана милиции Заракуа Альберта Геноевича; оперативного уполномоченного пункта милиции с. Баргяб ОВД по Галскому району, лейтенанта милиции Абшилава Вианора Эмировича и инспектора взвода ППС МОБ ОВД по Галскому району, младшего лейтенанта милиции Квеквескири Давида Борисовича.
Обстоятельства предъявленного обвинения: Квеквескири Д.Б., являясь представителем власти, получив оперативную информацию, примерно в 16:30 часов 6 декабря 2023 года, с территории колхозного рынка города Гал доставил задержанного Карбая Виталия Ивановича, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, в ОВД по Галскому району, где в помещении дежурной части в отсутствие понятых, незаконно произвел личный досмотр Карбая В.И., и не задокументировал произведенное мероприятие. По окончании досмотра, Карбая В.И. стал выражаться нецензурной бранью в отношении Квеквескири Д.Б. вследствие чего последний, примерно в 16:33, нанес ладонью правой руки один удар по правой щеке Карбая В.И.
В это же время, примерно в 16:34 в помещение дежурной части ОВД по Галскому району вошли Заракуа А.Г. и Абшилава В.Э., которые действуя группой лиц совместно с Квеквескири Д.Б., применили физическое насилие в отношении Карбая В.И. путем нанесения многочисленных ударов руками и ногами по различным частям тела последнего, в результате чего причинили Карбая В.И. телесные повреждения в виде тупой травмы грудной клетки слева с переломом 7-го, 8-го, 9-го и 10-го ребер, кровоподтека на верхнем и нижнем веках правого глаза.
По завершению применения насилия в отсутствие законных оснований Карбая В.И. был помещен в ИВС ОВД по Галскому району, где последний содержался до его освобождения 07.12.2023 г. в 08:45.
10 февраля 2024 года, Заракуа А.Г. и Абшилава В.Э. были задержаны в порядке статей 91 и 92 УПК Республики Абхазия.
Материалы уголовного дела в отношении Квеквескири Д.Б. выделены в отдельное производство, и он объявлен в розыск.
По результатам рассмотрения материалов уголовного дела суд оправдал подсудимых по предъявленным им органом расследования обвинениям, и признал их право на реабилитацию в этой части.
При этом, суд усмотрел наличие в действиях подсудимых признаки преступления предусмотренные ч. 1 ст. 295 УК РА – халатности, по которым Заракуа А.Г. и Абшилава В.Э. были признаны виновными и осуждены к штрафу в размере 50000 рублей в доход государства, и освобождены из под стражи в зале суда.
Также судом в отношении подсудимых наложено дополнительное наказание в виде запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 1 год.
После получения полного текста приговора прокуратурой Галского района в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда РА будет внесено кассационное представление.
Названные в данном сообщении лица считаются невиновными до вступления в законную силу обвинительного приговора.