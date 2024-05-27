ОЛЕГ БАРЦИЦ: МНОГОПОЛЯРНЫЙ МИР В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ОТВЕЧАЕТ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ АБХАЗИИ

Сухум. 27 мая 2024. Абхазия-Информ . Председатель попечительского совета Международного культурно-делового центра Абхазии (МКДЦ), член Высшего Совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК) Олег Барциц принял участие в работе делового форума в Минске, на котором обсуждались темы управления и организации жизни общества.