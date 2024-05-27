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Абхазия Информ

ОЛЕГ БАРЦИЦ: МНОГОПОЛЯРНЫЙ МИР В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ОТВЕЧАЕТ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 27 мая 2024 16:49
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ОЛЕГ БАРЦИЦ: МНОГОПОЛЯРНЫЙ МИР В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ОТВЕЧАЕТ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ АБХАЗИИ

Сухум. 27 мая 2024. Абхазия-Информ. Председатель попечительского совета Международного культурно-делового центра Абхазии (МКДЦ), член Высшего Совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК) Олег Барциц принял участие в работе делового форума в Минске, на котором обсуждались темы управления и организации жизни общества.

«Абхазии необходимо «серьезно и активно продвигаться» к идее присоединения к Союзному государству, так как это позволит ей объединить свой потенциал с Россией и Беларусью, усилив себя таким образом», – заявил Олег Барциц.

«Мы сейчас находимся в едином строю, и стоит объединять потенциалы – экономические, интеллектуальные, политические. Я думаю, что экономическое взаимодействие, которое возникает сейчас между Абхазией и Беларусью, создаст питательную среду для последующих более серьезных отношений и в политическом, и в дипломатическом аспекте», – сказал он.

Союз Белоруссии и России, подчеркнул Барциц, показывает, что государства, не поступившись свои суверенитетом, приобретают от своего участия видимые преимущества, когда начинают взаимопроникновение на рынки друг друга.

Олег Барциц добавил, что ему предоставили возможность выступить на открытии пленарного заседания форума, где шла речь о новых подходах, сложившихся в контуре безопасности Союзного государства. Кроме того, в рамках форума удалось затронуть экономическое взаимодействие Абхазии и Беларуси.

«Основной упор будет сделан на экономическое, торговое взаимодействие. Беларусь с ее развитым промышленным потенциалом и передовой агропромышленной сферой способна много предложить для абхазской экономики», – сказал он.

«Оглядываясь на современный мир, мы видим, что он ускоренно меняется, сейчас мы находимся в процессе меняющегося мира. Однополярный мир фактически исчерпал себя, все ожидания рухнули, и теперь мир стремится к тому, чтобы создать различные центры управления. Мы видим БРИКС, ШОС, евразийские процессы интеграции, то есть создаются различные центры и схемы. Многополярный мир в большей степени отвечает национальным интересам Абхазии, нежели однополярный», – отметил Олег Барциц.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Понедельник, 27 мая 2024 16:54

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