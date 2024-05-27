СЕРГЕЙ ШАМБА: ЖЕЛАНИЕ ГРУЗИИ ВЕРНУТЬ АБХАЗИЮ НИКОГО НЕ УДИВЛЯЕТ

Сухум. 27 мая 2024. Абхазия-Информ . Желание Грузии вернуть Абхазию и Южную Осетию никого не удивляет, однако задачей Абхазии является развитие и укрепление своей государственности. Так прокомментировал ТАСС секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что Грузия собирается вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и в 2030 году стать членом Евросоюза.