СЕРГЕЙ ШАМБА: ЖЕЛАНИЕ ГРУЗИИ ВЕРНУТЬ АБХАЗИЮ НИКОГО НЕ УДИВЛЯЕТ

Сухум. 27 мая 2024. Абхазия-Информ. Желание Грузии вернуть Абхазию и Южную Осетию никого не удивляет, однако задачей Абхазии является развитие и укрепление своей государственности. Так прокомментировал ТАСС секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что Грузия собирается вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и в 2030 году стать членом Евросоюза.
Ранее Кобахидзе в связи с отмечаемым Днем независимости Грузии написал в соцсети, что грузинская мечта состоит в том, чтобы жить в объединенной и сильной Грузии к 2030 году вместе «с абхазскими и осетинскими братьями и сестрами». По словам премьер-министра, объединенная и сильная Грузия должна стать полноправным членом «европейской семьи» в 2030 году.
«Они (Грузия – прим. ТАСС) 30 лет хотят нас вернуть, еще 300 будут хотеть, понятное дело, кого это удивляет? Это их внешнеполитическая задача такая, и это для нас никакая не новость. У Абхазии свои задачи есть, это – строить независимое государство, развивать и укреплять свою государственность», – сказал Шамба.
По словам секретаря Совбеза, между Абхазией и Грузией «множество нерешенных проблем».
«Когда придет время для этого, тогда и будем обсуждать, пока мы не видим такой готовности, но обсуждать вопросы конфедерации или каких-то других взаимоотношений с этим государством мы не собираемся», – сказал он, напомнив, что накануне грузино-абхазской войны в 1992 году абхазский политик Тарас Шамба предложил проект договора, который предусматривал конфедеративную модель взаимоотношений, и в день, когда должны были в парламенте Абхазии его обсуждать, началась война.
«С тех пор многое изменилось, и теперь об этом нет и речи», – подчеркнул Шамба.
Он также отметил, что в 2008 году накануне признания независимости Абхазии Россия пыталась предложить конфедеративные взаимоотношения с Грузией, но власти республики тогда отказались от этого.
«Мы желаем Грузии стабильности и безопасности. Они идут своим путем, мы идем своим путем», – заключил политик.