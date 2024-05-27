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Абхазия Информ

КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 27 мая 2024 17:49
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КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ

Сухум. 27 мая 2024. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Республики Абхазия прокомментировал заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

«Обратили внимание на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о желании вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии.

Очевидно, что подобные популистские заявления звучат в преддверии очередных парламентских выборов и направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию.

Любые попытки грузинского руководства вернуть Республику Абхазия в состав Грузии являются абсолютно бесперспективными.

Считаем необходимым в очередной раз заявить, что Республика Абхазия является независимым государством и продолжает идти по пути укрепления собственного суверенитета. Народ Республики Абхазия сделал свой окончательный выбор, и этот выбор не подлежит какой-либо ревизии», – говорится в комментарии МИД Абхазии.

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