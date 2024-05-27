КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ

Сухум. 27 мая 2024. Абхазия-Информ . Министерство иностранных дел Республики Абхазия прокомментировал заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. «Обратили внимание на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о желании вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии.