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Абхазия Информ

ПОРТРЕТ ГЕРОЯ СВО АЛИАСА АВИДЗБА НА ВЫСТАВКЕ ELENA KIRMIZI NAR «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

Новости Понедельник, 27 мая 2024 17:55
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ПОРТРЕТ ГЕРОЯ СВО АЛИАСА АВИДЗБА НА ВЫСТАВКЕ ELENA KIRMIZI NAR «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

Сухум. 27 мая 2024. Абхазия-Информ. Вдохновлённая героизмом и непростой судьбой Героя СВО – Алиаса Авидзба из Абхазии, художница ELENA KIRMIZI NAR написала его портрет маслом и представила на своей девятнадцатой персональной выставке. Ранее она нарисовала портреты абхазских Героев СССР и Героев ВОВ, а также абхазского Героя СВО Лорана Смыра.

ELENA KIRMIZI NAR продолжает рисовать абхазских героев СВО и включать их портреты в свои новые выставки. Поэтому на её 19-ой персональной выставке «Защитники Отечества», открывшейся в Россошанском Краеведческом музее (г. Россошь, Воронежская обл.) 15 мая, также представлен новый портрет воина из Абхазии – Героя СВО Алиаса Авидзба.

ELENA KIRMIZI NAR известна в мире своей гуманистической и патриотической деятельностью. Её творчество весьма обширно и насчитывает уже более 800 графических портретов, 50 пейзажей, 400 портретов маслом. В числе её работ – портреты свыше 250 советских героев и около 200 портретов героев СВО.

Когда угроза неонацизма нависла снова над нашим Отечеством, ELENA KIRMIZI NAR сочла своим гражданским долгом  сосредоточиться на увековечивании памяти героев СВО. Её выставки о героях СВО уже прошли в Ростовской, Воронежской областях и республике Ингушетия.

Цель выставки «Защитники Отечества» – показать храбрые и мужественные лица участников спецоперации и через их многообразие доказать, что все народы и регионы России сплотились в едином порыве против общественной угрозы – неонацизма и терроризма, развернувшихся на Украине под влиянием агрессии Запада.

Всего в экспозиции – 40 портретов маслом  военнослужащих из разных областей и республик России и бывшего Советского Союза, в основном – участников Специальной военной операции на Украине.

Среди представленных на выставке экспонатов почётное место занимает портрет Алиаса Авидзбы. Также его портрет как наиболее яркий, выразительный и запоминающийся запечатлён на афише выставки.

Увидев фото Алиаса Авидзбы, Елена почувствовала потребность создать его портрет маслом, настолько сильным и мощным оказался взор абхазского воина!

Образ героя СВО из Абхазии сочетает в себе мужество и спокойствие, суровость и доброту, неустрашимость и уравновешенность, отвагу и целеустремлённость. Глядя на него, понимаешь, что ему можно и нужно доверять защиту Родины в любой её точке.

Алиас Авидзба – уроженец Абхазии, участвует в спецоперации на Украине с ее первых дней в качестве командира 4-й штурмовой роты интернациональной бригады «Пятнашка», командира 1-го батальона 87-го ОСП с позывным «Горец». После подрыва на мине в 2022 году он потерял ногу, но остался в строю. До начала СВО Авидзба был замминистра образования, науки, спорта и молодежной политики Республики Абхазия, возглавлял Госкомитет по молодежной политике, с 2014 года он — актер высшей категории Абхазского государственного молодежного театра.

Спустя год после своего ранения Алиас Авидзба стал советником министра просвещения России на общественных началах.Вся Россия гордится абхазцем Алиасом Авидзбой и считает его абсолютным Героем Кавказа и России.

На картине художницы ELENA KIRMIZI NAR чистые, ясные и в то же время серьёзные глаза абхазского героя излучают добро и свет, которые навсегда останутся в памяти посетителей выставки.

Алиас Авидзба уже стал частью истории добра и правды и навсегда вошёл в сердца россиян. Поэтому посетители выставки сразу выделяют его из сонма героев и радуются ему, как своему хорошему знакомому.

Своим подвигом и неустрашимостью он доказал, что участник СВО – это звучит гордо и каждый абхазский мужчина – добросовестный защитник мира.

Все выставки ELENA KIRMIZI NAR проводит полностью за свой счёт, не имея никакой материальной прибыли. Художница считает, что увековечивание лиц героев – это её посильный вклад в общее дело Великой Победы.

Выставка «Защитники Отечества» в Россошанском Краеведческом Музее проводится бесплатно по предварительной записи в составе экскурсий и продлится по 14 июня включительно.

Далее портрет Героя СВО Алиаса Авидзбы  ждут на выставках художницы ELENA KIRMIZI NAR в музеях других регионов России: Адлер, Нальчик и др.

Художница ELENA KIRMIZI NAR (Сухорукова Елена Викторовна) из города Новочеркасска Ростовской области известна в Индии, Пакистане, Мьянме, Кении, ДР Конго, Германии, Швеции, Афганистане, США, Турции и Азербайджане благодаря нарисованным ею портретам азиатских и африканских моделей и артистов, спортсменов, медиков, погибших в борьбе с ковидом, и героев ВОВ и СВО. Её псевдоним «Кырмызы Нар» переводится с турецкого «Красный Гранат», т.к. в начале своего творческого пути Елена увлекалась изучением турецкого языка и культуры. Кроме того, её самый любимый цвет – красный, т.к. он символизирует борьбу за свободу и правду. Поэтому большинство портретов, написанных художницей, имеет красный фон.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 27 мая 2024 18:10

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