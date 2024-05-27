ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Сухум. 27 мая 2024. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике, в котором приняли участие представитель президента в Парламенте Батал Айба, председатель Центральной избирательной комиссии Дмитрий Маршан и начальник гражданско-судебного управления Генеральной прокуратуры Елена Читанава.
Был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия». Законопроект предусматривает внесение поправок в избирательное законодательство, исключающих положения, регламентирующие возможность открытия избирательных участков за рубежом.
Затем депутаты обсудили инициированный Генпрокуратурой проект нового закона «О Прокуратуре Республики Абхазии». Действующий Закон Республики Абхазия «О Прокуратуре Республики Абхазии» был принят в июне 2006 года.
По итогам обсуждений и голосования комитет не дал положительные рекомендации для утверждения на заседании сессии этих двух законопроектов.
В соответствии с повесткой дня заседания был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О гражданстве Республики Абхазия», который разработан в целях установления дополнительных условий по процедуре приема в гражданство Республики Абхазия в общем и упрощенном порядке и восстановления в гражданстве.
Затем участники заседания рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Абхазия». Предлагается провести индексацию размера ущерба и размера преступной деятельности (в том числе дохода), позволяющих квалифицировать деяние, как совершенное в крупном или особо крупном размере с учетом роста инфляции и снижением уровня покупательной способности денежной единицы.
Далее был рассмотрен проект закона «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия», направленный на закрепление за местными органами государственного управления вопросов озеленения населенных пунктов, а также содержания и охраны зеленых насаждений.
Рассмотрев данные законопроекты, депутаты приняли решение рекомендовать Парламенту утвердить их на ближайшем заседании сессии в первом чтении.
Также депутаты обсудили проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия», инициированный депутатом Дмитрием Маршания. Законопроект обусловлен необходимостью внесения изменений, касающихся принципа формирования Общественной палаты Республики Абхазия. В обсуждении данного вопроса приняли участие члены Общественной палаты Фрида Лазба, Лана Цаава, Эраст Агумава и Астамыр Ахба.
Депутаты решили продолжить дальнейшее обсуждение данного законопроекта.