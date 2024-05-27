ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Сухум. 27 мая 2024. Абхазия-Информ . Состоялось заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике, в котором приняли участие представитель президента в Парламенте Батал Айба, председатель Центральной избирательной комиссии Дмитрий Маршан и начальник гражданско-судебного управления Генеральной прокуратуры Елена Читанава.