ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ВАДИМОМ ХАРАЗИЯ

Сухум. 28 мая 2024. Абхазия-Информ . Глава государства Аслан Бжания принял делегацию, участвовавшую по его поручению в памятных мероприятиях по случаю Дня памяти жертв Кавказской войны в Турции. Члены делегации – председатель Госкомитета Вадим Харазия, представитель ОП Давид Пилия, общественный деятель Вахтанг Кварацхелия, заместитель главы Администрации Гудаутского района Валерий Авидзба, проинформировали президента о том, что представители абхазской диаспоры проявляют большой интерес к налаживанию связей с Абхазией.