ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ВАДИМОМ ХАРАЗИЯ

Сухум. 28 мая 2024. Абхазия-Информ. Глава государства Аслан Бжания принял делегацию, участвовавшую по его поручению в памятных мероприятиях по случаю Дня памяти жертв Кавказской войны в Турции. Члены делегации – председатель Госкомитета Вадим Харазия, представитель ОП Давид Пилия, общественный деятель Вахтанг Кварацхелия, заместитель главы Администрации Гудаутского района Валерий Авидзба, проинформировали президента о том, что представители абхазской диаспоры проявляют большой интерес к налаживанию связей с Абхазией.
«В Стамбуле состоялась встреча с членами Федерации Абхазских культурных центров и функционирующим там же Советом старейшин. Мы обсуждали вопросы взаимодействия наших соотечественников со своей исторической Родиной», – сказал Вадим Харазия.
Президент назвал приоритетным направлением вопрос взаимодействия с диаспорой и отметил, что на протяжении 30 лет ведется активная работа по укреплению связей с абхазской диаспорой за рубежом и поддержке репатриантов, возвращающихся домой.
«Уже сделано немало, однако останавливаться мы не намерены, напротив, необходимо придать импульс к развитию связей Абхазии с ее соотечественниками, проживающими за рубежом. Они должны знать, что Абхазия – наш общий дом и мы заинтересованы в том, чтобы они вернулись на Родину. Совместно мы сможем строить процветающее, развитое государство», – сказал Аслан Бжания.
Об этом сообщает сайт президента.