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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ ГТК ОБНАРУЖИЛИ КРИПТОФЕРМУ

Новости Вторник, 28 мая 2024 19:46
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СОТРУДНИКИ ГТК ОБНАРУЖИЛИ КРИПТОФЕРМУ

Сухум. 28 мая 2024. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации должностные лица оперативных подразделений ГТК совместно с сотрудниками СГБ республики и ОВД Очамчырского района выявили 35 аппаратов для добычи криптовалюты в селе Атара Абхазская. Майнинговая ферма располагалась в подсобном помещении на территории приусадебного участка, принадлежащего гражданину Абхазии Баргашил Д.И.

По предварительным оценкам, суммарная потребляемая этим оборудованием мощность электроэнергии составляет порядка 122 кВт/ч.

Аппараты изъяты. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 28 мая 2024 19:47

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