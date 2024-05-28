СОТРУДНИКИ ГТК ОБНАРУЖИЛИ КРИПТОФЕРМУ

Сухум. 28 мая 2024. Абхазия-Информ . В ходе реализации оперативной информации должностные лица оперативных подразделений ГТК совместно с сотрудниками СГБ республики и ОВД Очамчырского района выявили 35 аппаратов для добычи криптовалюты в селе Атара Абхазская. Майнинговая ферма располагалась в подсобном помещении на территории приусадебного участка, принадлежащего гражданину Абхазии Баргашил Д.И.