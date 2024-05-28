В СУХУМЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА, ПОСВЯЩЕННАЯ ПРОБЛЕМАМ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ В АБХАЗИИ

Сухум. 28 мая 2024. Абхазия-Информ . В офисе Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия прошла встреча, посвященная проблемам домашнего насилия в Абхазии. В круглом столе участвовали: председатель парламентского Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Рашида Айба, председатель парламентского Комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба, депутат Парламента, член комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Нарсоу Салакая, министр внутренних дел Роберт Киут, начальник гражданско-судебного управления Генеральной прокуратуры Елена Читанава, а также представители общественной организации «Ассоциация женщин Абхазии» (АЖА) – руководитель Ассоциации Мариетта Топчьян, юрист Мадина Хагуш и психолог Анна Торгашева.