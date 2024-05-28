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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА, ПОСВЯЩЕННАЯ ПРОБЛЕМАМ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ В АБХАЗИИ

Новости Вторник, 28 мая 2024 19:49
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В СУХУМЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА, ПОСВЯЩЕННАЯ ПРОБЛЕМАМ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ В АБХАЗИИ

Сухум. 28 мая 2024. Абхазия-Информ. В офисе Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия прошла встреча, посвященная проблемам домашнего насилия в Абхазии. В круглом столе участвовали: председатель парламентского Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Рашида Айба, председатель парламентского Комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба, депутат Парламента, член комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Нарсоу Салакая, министр внутренних дел Роберт Киут, начальник гражданско-судебного управления Генеральной прокуратуры Елена Читанава, а также представители общественной организации «Ассоциация женщин Абхазии» (АЖА) – руководитель Ассоциации Мариетта Топчьян, юрист Мадина Хагуш и психолог Анна Торгашева.

Уполномоченная по правам человека Анас Кишмария отметила, что защита прав и свобод человека является приоритетом национального законодательства Абхазии и выразила намерение в дальнейшем собираться в таком формате, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина.

Елена Читанава озвучив позицию Генпрокуратуры и подтвердив готовность оказывать необходимое содействие в решении указанных проблем, подчеркнула важность открытой дискуссии на эту тему, и намерение дальнейшего участия Генеральной прокуратуры в разработке соответствующих поправок к нормативно–правовым актам.

Также в ходе встречи Анас Кишмария отметила, что главной задачей мероприятия является налаживание контакта между профильными организациями, правоохранительными органами и законодателями для выработки не формального, а эффективного подхода в решении проблемы домашнего насилия.

«Такое представительное собрание по данной проблематике говорит о том, что и государство, и общество готовы к поиску решений данной проблемы», – продолжила уполномоченная.

По результатам встречи участниками дискуссии было принято решение о поддержке информационного сопровождения представленной тематики с использованием своих информационных и административных возможностей, также поручить аппарату УПЧ разработать соответствующие поправки к действующему законодательству, регулирующему семейно-бытовое насилие, в целях дальнейшего предметного обсуждения подходов к данной проблеме со стороны правоохранителей и законодателей.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 28 мая 2024 20:00

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