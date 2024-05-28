В СУХУМЕ ПРОВОДИТСЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПАЛЬМ

Сухум. 28 мая 2024. Абхазия-Информ . В столице произрастают около 1500 элитных пальм (финиковая, серебристая бутия, сабаль пальметто, слоновая, вашингтония), которым ежегодно проводится профилактическое лечение.