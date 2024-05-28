В СУХУМЕ ПРОВОДИТСЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПАЛЬМ

Сухум. 28 мая 2024. Абхазия-Информ. В столице произрастают около 1500 элитных пальм (финиковая, серебристая бутия, сабаль пальметто, слоновая, вашингтония), которым ежегодно проводится профилактическое лечение.
«После обработки есть эффект, так как за последние годы мы не потеряли ни одну пальму. Единственная, на рынке во дворе «Сухумприбора», на ведомственной территории, – они не обращались к нам, то ли неправильно лечили своими силами, – придется спиливать в ближайшее время, согласовав с ними. Мы лечим не только на городских территориях, проводим профилактическое лечение на госдаче, бывших санаториях МВО, ПВО, Ботаническом саду, во дворе минобороны. У нас есть машина, и мы помогаем и в частных дворах, где достает «стрела», – сказала замдиректора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Сухум Елена Атепина.
Она рассказала, что в парковых зонах и на набережной Институтом экологии выставлены ловушки, чтобы определить, какие насекомые летают в воздухе, и есть ли среди них вредители. Ведется специальный мониторинг, чтобы в случае необходимости принять срочные меры.
«Ловушки покажут, есть ли вредоносные виды. Если такие попадают в ловушку, мы четко понимаем картину. В прошлом году в ловушку не залетел ни один пальмовый долгоносик. Значит, есть хороший эффект от проведения нашей работы. Хочу обратиться к населению – эти ловушки расставлены в парках в емкостях в виде ведра. На них есть соответствующая надпись, но некоторые почему-то уносят их домой. В ведрах специальные феромоны, которые привлекают вредителей, чтобы нам определить, что к нам залетело и с чем нам потом бороться. Ведра эти дома бесполезны», – заметила Елена Атепина.
Она уточнила, что пальмовый долгоносик в Сухуме в этом году не обнаружен. Администрация Сухума в течение месяца будет проводить профилактическую обработку растений, но, по её словам, нельзя терять бдительность.
«Долгоносик на пальмах не обнаружен. Но они могут притаиться в стеблях и откладывать яйца, поэтому категорически запрещено использовать пластинки пальм в качестве покрывного материала от солнца, то, что делают на пляжных строениях. Это может способствовать распространению вредителя, если внутри сидит личинка», – подчеркнула Атепина.
Профилактическую обработку пальм химикатами выполняет МУП «Благоустройство» под контролем Департамента ЖКХ Администрации г. Сухум. Химикаты предоставляет Госкомитет по экологии и охране природы, при котором создана рабочая группа с участием специалистов Института экологии, Института ботаники, Карантинной службы и Администрации Сухума. Периодически проводятся заседания рабочей группы, чтобы координировать работы по столице.
Об этом сообщает сайт столицы.