ИНАРА БЕНИЯ: «АБХАЗИЯ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ГОТОВА К ПРИЕМУ ТУРИСТОВ В СЕЗОНЕ-2024»
Новости Вторник, 28 мая 2024 20:09
Сухум. 28 мая 2024. Абхазия-Информ. Туротрасль Абхазиию ожидает в этом году почти 1,7 млн организованных туристов из России, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замминистра по туризму республики Астамура Барцыца.
Welcome Times попросил рассказать начальника отдела анализа, прогнозирования и развития туриндустрии Минтуризма Абхазии Инару Бения,насколько туристическая отрасль Республики Абхазии готова к приему гостей из России.
– Какие прогнозы вы даете на летний сезон-2024? Действительно, как говорят некоторые эксперты, ситуация с объектами размещения сложная? Хватает ли отелей для ожидаемой цифры турпотока?
– Согласно информации, полученной от туроператоров из России, формирующих туры в Абхазию, в 2024 году наблюдается увеличение объема спроса, а соответственно и продаж.
Заполняемость объектов на летний период на сегодняшний день уже составляет 35-40%. Глубина продаж до начала октября. Основная масса бронирований приходится на июль-август. В среднем прогноз роста составляет 20-22 %.
Спрос в целом хороший и направление на отдых растет, в среднем по объектам Абхазии порядка 20% организованного турпотока, однако можно отметить и более высокие показатели продаж до 40% по некоторым крупным объектам и выше.
Хочется отметить, что главным фактором привлекательности Абхазии для туристов была, есть и будет не внешняя конъюнктура, а готовность самой республики принимать гостей на достойном уровне.
На 1 января 2024 г. Республика Абхазия располагает номерным фондом в 46 275 к/м.
В большинстве своем номерной фонд республики представлен комфортабельными объектами размещения разной ценовой категории и сегмента потребителей. В последние годы отельеры ставят акцент над улучшением качество и комфорта предоставляемых услуг. Рост числа бронирований обусловлен улучшением концепций объектов размещения, переход на «Все включено», открытием новых объектов, развитием отельной инфраструктуры и объектов питания.
Во многих отелях организовывают лечебный сектор, СПА-зоны, восстановление красоты и здоровья, все это дополняют разнообразным и колоритным меню, а также интересным досугом. Необходимо отметить сложившуюся в последнее время тенденцию, туристы выбирают отель в пользу комфорта, а не срока пребывания. Также исходя из природно-климатических особенностей Республики Абхазия, актуально развитие здесь экологического туризма, этно- и гастротуризма. Все это в совокупности дает определенный интерес к нашей стране и обеспечивает стабильный спрос, который при грамотной работе и ценовой политике отельеров с каждым годом будет только расти.
Сложностей с объектами размещения, о которых заявляют эксперты, мы не наблюдаем.
Быть может, это единичные случаи, которые решаются на местном уровне. С нашей стороны и со стороны всех участников турбизнеса, делается все возможное для того, чтоб наши дорогие гости приезжали в Абхазию и возвращались сюда еще не раз, каждый год унося с собой море прекрасных впечатлений и сбывшихся желаний.
– В стране сейчас отмечается высокая нехватка кадров в туристической сфере – от линейного персонала до менеджмента. Как вы решаете кадровый вопрос?
– В Республике Абхазия в настоящее время есть необходимость в получении квалифицированных кадров для работы в туристической отрасли. Это касается всех сфер, от управления до линейного персонала.
Ввиду сезонности работы, остро ощущается нехватка персонала в начале сезона, но в последствии ситуации выравнивается и каждый находит свою рабочую нишу. На сегодняшний день в республике есть профессиональные кадры в сфере Социально-культурного сервиса и туризма. Это выпускники Абхазского государственного университета, а также Сухумского открытого института. Также есть специализированные учебные заведения, выпускающие сотрудников среднего звена.
Ежегодно проводятся курсы повышения работников тур. отрасли, которым выдается сертификат. Проводятся мастер-классы и открытые лекции, для тех, кто хочет работать в туристической отрасли и расти в профессионально.
Также привлекаются кадры для работы и обменом опыта из Российской Федерации и других стран. Также хочется отметить, что наша республика сотрудничает с российскими вузами по подготовке и профессиональной переподготовке кадров любого звена в туристической отрасли.
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