ИНАРА БЕНИЯ: «АБХАЗИЯ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ГОТОВА К ПРИЕМУ ТУРИСТОВ В СЕЗОНЕ-2024»

Сухум. 28 мая 2024. Абхазия-Информ . Туротрасль Абхазиию ожидает в этом году почти 1,7 млн организованных туристов из России, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замминистра по туризму республики Астамура Барцыца. Welcome Times попросил рассказать начальника отдела анализа, прогнозирования и развития туриндустрии Минтуризма Абхазии Инару Бения,насколько туристическая отрасль Республики Абхазии готова к приему гостей из России.