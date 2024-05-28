В ГОСДУМЕ НАЗВАЛИ НЕРЕАЛЬНЫМИ ПЛАНЫ ГРУЗИИ ЗАХВАТИТЬ АБХАЗИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ
Новости Вторник, 28 мая 2024 20:14
Сухум. 28 мая 2024. Абхазия-Информ. Заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, что он планирует присоединить к республике Абхазию и Южную Осетию к 2030 году, нереально осуществить, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«Каким образом до 2030 года он вернет Абхазию и Южную Осетию, которые развиваются как самостоятельные государства, находятся под защитой России и признаны в этом качестве, я не очень понимаю», – сказал он.
По мнению Затулина, Кобахидзе сделал такое заявление, чтобы показать остальным патриотизм и свою неуклонную позицию по важным вопросам. Депутат также считает, что свою роль сыграла внутриполитическая борьба, которая в Грузии обострилась в связи с намерением властей принять закон об иноагентах.
А сенатор Григорий Карасин назвал заявления главы правительства Грузии «рассуждениями от лукавого».
Напомним, правящая партия «Грузинская мечта» планирует 28 мая рассмотреть вопрос о преодолении вето, которое наложила на законопроект об иноагентах президент Грузии Саломе Зурабишвили. Инициатива вызвала острую реакцию прозападных оппозиционных партий, НКО, а также США и ЕС.
На заявление Кобахидзе о планах присоединить Абхазию к Грузии отреагировали и в Сухуме, и в Цхинвале.
МИД Абхазии назвал слова грузинского премьер-министра популизмом, внешнеполитическое ведомство Южной Осетии сочло заявление неуместным.
Глава Совбеза Сергей Шамба подчеркнул, что задача республики заключается в развитии собственной государственности. Абхазия и Южная Осетия, по словам Шамба, не будут обсуждать даже создание конфедерации с Грузией.
По мнению представителей МИДа Южной Осетии, любые разговоры о «вхождении» республики в состав Грузии являются абсолютно неуместными. Заявление Ираклия Кобахидзе воспринимается как потенциальная угроза стабильности и безопасности в регионе, что подчеркнуто и в комментариях МИД Южной Осетии.
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