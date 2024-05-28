В ГОСДУМЕ НАЗВАЛИ НЕРЕАЛЬНЫМИ ПЛАНЫ ГРУЗИИ ЗАХВАТИТЬ АБХАЗИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ

Сухум. 28 мая 2024. Абхазия-Информ . Заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, что он планирует присоединить к республике Абхазию и Южную Осетию к 2030 году, нереально осуществить, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.