ОДИССЕЙ БИГВАВА НАЗНАЧЕН И.О. МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ
Новости Вторник, 28 мая 2024 20:27
Сухум. 28 мая 2024. Абхазия-Информ. Указом президента Одиссей Бигвава назначен исполняющим обязанности министра иностранных дел Республики Абхазия.
«Освободить заместителя министра иностранных дел Республики Абхазия Тужба Ираклия Вахтанговича от исполнения обязанностей министра иностранных дел Республики Абхазия.
Исполнение обязанностей министра иностранных дел Республики Абхазия возложить на заместителя министра иностранных дел Бигвава Одиссея Михайловича», – говорится в указе.
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