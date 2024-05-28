МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ ГАГРЫ И ГУДАУТЫ ГОТОВЫ К ЛЕТНЕМУ КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Сухум. 28 мая 2024. Абхазия-Информ . Министр здравоохранения Эдуард Бутба проинспектировал медицинские учреждения Гагрского и Гудаутского районов в преддверие летнего курортного сезона 2024. Главврач Гудаутской ЦРБ Хаджарат Шамба доложил о том, что за летний курортный сезон 2023 года в медучреждение обратилось более двух тысяч туристов, 1000 из которых дети, 1200 – взрослые. В преддверие грядущего летнего периода Шамба проинформировал об имеющихся пробелах в сфере кадрового обеспечения.