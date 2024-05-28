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Абхазия Информ

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ ГАГРЫ И ГУДАУТЫ ГОТОВЫ К ЛЕТНЕМУ КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Новости Вторник, 28 мая 2024 20:35
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МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ ГАГРЫ И ГУДАУТЫ ГОТОВЫ К ЛЕТНЕМУ КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Сухум. 28 мая 2024. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба проинспектировал медицинские учреждения Гагрского и Гудаутского районов в преддверие летнего курортного сезона 2024.

Главврач Гудаутской ЦРБ Хаджарат Шамба доложил о том, что за летний курортный сезон 2023 года в медучреждение обратилось более двух тысяч туристов, 1000 из которых дети, 1200 – взрослые. В преддверие грядущего летнего периода Шамба проинформировал об имеющихся пробелах в сфере кадрового обеспечения.

Эдуард Бутба поручил направить официальные запросы по кадрам, которые Минздрав решит в ближайшее время.

Следующим глава Минздрава посетил головное районное учреждения Гагры. О положении дел в больнице Эдуарда Бутба проинформировала главный врач Индира Арсалия.

Во встрече приняла участие заместитель главы Администрации Хана Гунба. Она рассказала о проводимых в ЦРБ ремонтных работах, планах по усилению материально-технической службы больницы. Все работы ведутся за счет местного районного бюджета.

Среди основных проблем ЦРБ руководство больницы обозначает кадровый дефицит. Как доложила главврач Арсалия, за прошлый год в учреждение обратилось более 60 тысяч человек, 12 тысяч из которых – иностранные граждане.

Особый наплыв пациентов наблюдается в пору летних каникул и отпусков, отметила главврач Гагрской ЦРБ.

Нехватку хирургов в больнице руководство Министерства здравоохранения планирует решать при помощи ротации кадров из Российской Федерации.

Предварительные договоренности об этом достигнуты в ходе переговоров глав Минздравов Абхазии и России.

В ходе поездки министр также встретился с главврачом Пицундской городской больницы.

Савелий Серетиди рассказал Эдуарду Бутба о том, что медучреждение круглогодично посещают как местные граждане, так и туристы, ввиду наличия вблизи ряда крупных домов отдыха.

Так, за 2023 год в горбольницу Пицунды обратилось более 22 тысяч граждан, около 40% из них – туристы.

Министр поручил руководству больницы провести ревизию медикаментов и подготовить отчет о кадровом составе медучреждения в преддверие роста турпотока в город, пик которого традиционно приходится на июль, август и сентябрь.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 28 мая 2024 20:40

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