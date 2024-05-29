В АБХАЗИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВТОРОГО ПРЕЗИДЕНТА СЕРГЕЯ БАГАПШ

Сухум. 29 мая 2024. Абхазия-Информ . 29 мая 2011 года в возрасте 62-х лет ушел из жизни второй президент Абхазии Сергей Багапш. Президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин возложили цветы к могиле второго президента Абхазии Сергея Васильевича Багапша в селе Джгярда Очамчырского района. Отдать дань памяти второму Президенту пришли члены правительства, депутаты Парламента, представители общественности, студенты, школьники.