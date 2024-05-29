В АБХАЗИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВТОРОГО ПРЕЗИДЕНТА СЕРГЕЯ БАГАПШ
Новости Среда, 29 мая 2024 17:07
Сухум. 29 мая 2024. Абхазия-Информ. 29 мая 2011 года в возрасте 62-х лет ушел из жизни второй президент Абхазии Сергей Багапш. Президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин возложили цветы к могиле второго президента Абхазии Сергея Васильевича Багапша в селе Джгярда Очамчырского района. Отдать дань памяти второму Президенту пришли члены правительства, депутаты Парламента, представители общественности, студенты, школьники.
Сергей Васильевич Багапш – в ыдающийся абхазский политик, внесший весомый вклад в международное признание независимости Абхазии и установление межгосударственных отношений с Российской Федерацией. С его периодом связан крайне важный этап развития и становления Абхазии в качестве нового субъекта международных отношений.
Президент Аслан Бжания в интервью журналистам отметил личный вклад Сергея Багапша в установление межгосударственных отношений с Российской Федерацией.
«Если к кому-то можно применить в отношении государственных деятелей определение «выдающийся государственный деятель» – это Владислав Ардзинба и Сергей Багапш. Это две сопоставимые фигуры. Сергей Васильевич оказался на таком историческом этапе, когда он смог ситуацию создать в пользу нашего государства, именно создать. Это его умение вести переговоры, его авторитет, его гибкость и принципиальность одновременно, его личные человеческие качества, душевные качества. Они располагали. Он очень умело мог рассказать свои душевные переживания. Душевные переживания своей страны передать. В любом случае, в переговорах всегда имеешь дело с людьми и человеческие нотки всегда дороги. Это он умел очень грамотно. Боевые действия могли развернуться совершенно по-другому в 2008 году. До 2008 года около 10 процентов территории Абхазии было оккупировано грузинскими вооруженными силами, мы эту территорию не контролировали. Только в 2008 году удалось обеспечить суверенитет на всей территории Абхазии. И проведенные, так скажем, исторические события, всё это было ходом мысли Сергея Васильевича Багапш, его умения убеждать наших российских друзей, и они ему доверились, и такая история состоялась», – сказал Аслан Бжания.
Второй президент Абхазии Сергей Багапш скончался 29 мая 2011 года, через неделю после операции на легком, сделанной ему в Москве, в 83-й клинической больнице Федерального медико-биологического агентства России.
Сергей Васильевич Багапш родился 4 марта 1949 года. В 2005 и 2010 годах избирался президентом Абхазии.
В памяти всего абхазского народа навсегда останется Сергей Васильевич Багапш, как символ признания Республики Абхазия!
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