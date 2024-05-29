РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА СУХУМ
Новости Среда, 29 мая 2024 17:16
Сухум. 29 мая 2024. Абхазия-Информ. Сегодня на площадке Международного аэропорта Сухум им. В.Г. Ардзинба состоялось рабочее совещание под председательством президента Абхазии Аслана Бжания. В совещании приняли участие вице-президент Бадра Гунба, первый вице-премьер и министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, а также представители различных служб и ведомств и сотрудники аэропорта.
Основной темой встречи стала комплексная реконструкция аэропорта и ход текущих ремонтно-восстановительных работ. Участники подробно обсудили все аспекты этого масштабного проекта, который имеет ключевое значение для развития транспортной инфраструктуры республики.
На данный момент ведутся работы по реставрации сколов и раковин взлетно-посадочной полосы, герметизация деформационных швов. На перроне начался демонтаж верхнего слоя покрытия.
Завершена подготовка производственной базы для размещения складов инертных материалов, начаты их поставки. Также осуществляется монтаж цементно-бетонных заводов, которые будут задействованы в процессе реконструкции.
По завершении совещания Глава государства осмотрел ход работ на взлетно-посадочной полосе. Президент отметил, что все работы ведутся строго в соответствии с установленным графиком.
Аслан Бжания подчеркнул, что успешная реализация проекта реконструкции Сухумского аэропорта станет значительным вкладом в экономическое развитие Республики Абхазия, улучшение транспортной доступности и повышение уровня комфорта для пассажиров.
Об этом сообщает сайт президента.
Последнее от Super User
- ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫЯВИЛО СПАД ИНТЕРЕСА РОССИЯН К ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ В АБХАЗИИ
- АМИРАНУ ГУМБА ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ
- ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ СПАСАТЕЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ АБХАЗИИ И РОССИИ
- РУСДРАМ ПРЕДСТАВИТ В НОВОСИБИРСКЕ И БАРНАУЛЕ СПЕКТАКЛИ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ПУШКИНА И ИСКАНДЕРА
- В АБХАЗИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВТОРОГО ПРЕЗИДЕНТА СЕРГЕЯ БАГАПШ