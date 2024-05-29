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Абхазия Информ

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА СУХУМ

Новости Среда, 29 мая 2024 17:16
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РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА СУХУМ

Сухум. 29 мая 2024. Абхазия-Информ. Сегодня на площадке Международного аэропорта Сухум им. В.Г. Ардзинба состоялось рабочее совещание под председательством президента Абхазии Аслана Бжания. В совещании приняли участие вице-президент Бадра Гунба, первый вице-премьер и министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, а также представители различных служб и ведомств и сотрудники аэропорта.

Основной темой встречи стала комплексная реконструкция аэропорта и ход текущих ремонтно-восстановительных работ. Участники подробно обсудили все аспекты этого масштабного проекта, который имеет ключевое значение для развития транспортной инфраструктуры республики.

На данный момент ведутся работы по реставрации сколов и раковин взлетно-посадочной полосы, герметизация деформационных швов. На перроне начался демонтаж верхнего слоя покрытия.

Завершена подготовка производственной базы для размещения складов инертных материалов, начаты их поставки. Также осуществляется монтаж цементно-бетонных заводов, которые будут задействованы в процессе реконструкции.

По завершении совещания Глава государства осмотрел ход работ на взлетно-посадочной полосе. Президент отметил, что все работы ведутся строго в соответствии с установленным графиком.

Аслан Бжания подчеркнул, что успешная реализация проекта реконструкции Сухумского аэропорта станет значительным вкладом в экономическое развитие Республики Абхазия, улучшение транспортной доступности и повышение уровня комфорта для пассажиров.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 29 мая 2024 17:19

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