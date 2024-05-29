РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА СУХУМ

Сухум. 29 мая 2024. Абхазия-Информ . Сегодня на площадке Международного аэропорта Сухум им. В.Г. Ардзинба состоялось рабочее совещание под председательством президента Абхазии Аслана Бжания. В совещании приняли участие вице-президент Бадра Гунба, первый вице-премьер и министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, а также представители различных служб и ведомств и сотрудники аэропорта.