РУСДРАМ ПРЕДСТАВИТ В НОВОСИБИРСКЕ И БАРНАУЛЕ СПЕКТАКЛИ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ПУШКИНА И ИСКАНДЕРА

Сухум. 29 мая 2024. Абхазия-Информ. Творчество Государственного русского театра драмы им. Ф.А. Искандера хорошо знакомо российскому зрителю. Ежегодно с 2017 года, театр принимает участие в программе «Большие гастроли». На этот раз он привезет две постановки – спектакль «Евгений Онегин», приуроченный к 225-летию А. С. Пушкина, и спектакль «Софичка» по повести Фазиля Искандера, 95-летие которого отмечается в этом году.
«Евгений Онегин» играется в условных декорациях и стилизованных костюмах, но решен в традициях русского психологического театра.
Отдельное действующее лицо спектакля – свет, поставленный выдающимся художником Денисом Солнцевым. «Софичка» – пронзительная история о главных человеческих ценностях: нравственности, смысле жизни, любви, верности, прощении. Показы пройдут с 5 по 9 июня в Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус» и Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина.