РУСДРАМ ПРЕДСТАВИТ В НОВОСИБИРСКЕ И БАРНАУЛЕ СПЕКТАКЛИ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ПУШКИНА И ИСКАНДЕРА

Сухум. 29 мая 2024. Абхазия-Информ . Творчество Государственного русского театра драмы им. Ф.А. Искандера хорошо знакомо российскому зрителю. Ежегодно с 2017 года, театр принимает участие в программе «Большие гастроли». На этот раз он привезет две постановки – спектакль «Евгений Онегин», приуроченный к 225-летию А. С. Пушкина, и спектакль «Софичка» по повести Фазиля Искандера, 95-летие которого отмечается в этом году.