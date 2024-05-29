ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ СПАСАТЕЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ АБХАЗИИ И РОССИИ
Новости Среда, 29 мая 2024 17:22
Сухум. 29 мая 2024. Абхазия-Информ. В преддверии открытия ежегодной международной выставки - салона «Комплексная безопасность – 2024» в Москве состоялась встреча глав спасательных ведомств России и Абхазии Александра Куренкова и Льва Квициния.
Стороны обсудили перспективы межведомственного взаимодействия двух стран в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Особый акцент был сделан на приграничном сотрудничестве. В частности, на проработке механизмов максимально упрощенного пересечения государственной границы в случае чрезвычайных ситуаций и доставки пострадавших в лечебные учреждения.
Александр Куренков особо отметил важность проводимых МЧС Абхазии гуманитарных миссий в зоне СВО, оказанию помощи гражданскому населению новых территорий России. На этом треке планируется активизировать межведомственное взаимодействие по всем направлениям.
По мнению глав спасательных ведомств России и Абхазии встреча прошла в весьма тёплой, дружественной обстановке, соответствующей высокому уровню межведомственных и межгосударственных взаимоотношений.
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