ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ СПАСАТЕЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ АБХАЗИИ И РОССИИ

Сухум. 29 мая 2024. Абхазия-Информ . В преддверии открытия ежегодной международной выставки - салона «Комплексная безопасность – 2024» в Москве состоялась встреча глав спасательных ведомств России и Абхазии Александра Куренкова и Льва Квициния.