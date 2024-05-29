АМИРАНУ ГУМБА ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ
Новости Среда, 29 мая 2024 17:24
Сухум. 29 мая 2024. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гудаутского района в ходе предварительного расследования по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на убийство Гунба Романа Владимировича, имевшего место 3 мая 2024 года в 11:16 часов в городе Гудаута на пересечении улиц 4-го Марта и В.Г. Ардзинба, обвиняемому Гумба Амирану Беслановичу предъявлено обвинение по части 3 статьи 29, пункта «е» части 2 статьи 99 и части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия, то есть в совершении покушения на убийство общеопасным способом и незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.
Органом предварительного следствия продолжается проведение следственных действий по сбору доказательств и установлению обстоятельств дела.
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