ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫЯВИЛО СПАД ИНТЕРЕСА РОССИЯН К ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ В АБХАЗИИ

Сухум. 29 мая 2024. Абхазия-Информ . Россияне на лето забронировали больше путевок в Турцию, чем годом ранее, доля страны в общем объеме выросла с 48% до 61%, при этом спрос на поездки по России и в Абхазию снизился, сообщили РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata, основываясь на собственных данных.