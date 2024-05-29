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Абхазия Информ

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫЯВИЛО СПАД ИНТЕРЕСА РОССИЯН К ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ В АБХАЗИИ

Новости Среда, 29 мая 2024 17:25
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫЯВИЛО СПАД ИНТЕРЕСА РОССИЯН К ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ В АБХАЗИИ

Сухум. 29 мая 2024. Абхазия-Информ. Россияне на лето забронировали больше путевок в Турцию, чем годом ранее, доля страны в общем объеме выросла с 48% до 61%, при этом спрос на поездки по России и в Абхазию снизился, сообщили РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata, основываясь на собственных данных.

«На первом месте Турция, там во время летних каникул планирует побывать 61% отдыхающих, в прошлом году их было только 48%. Интерес к курортам России и Абхазии снизился с 21% до 14% и с 8% до 5% соответственно», – процитировали в сообщении директора по маркетингу сервиса Олега Козырева.

Он отметил, что топ-5 направлений и их места в рейтинге не изменились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

При этом в сервисе отметили, что средний чек в Турцию за год вырос с 223 тысяч рублей до 255 тысяч, в Абхазию – со 104,9 тысячи до 130,8 тысячи рублей. Отечественные курорты, по данным аналитиков, по-прежнему остаются наиболее бюджетными: средний чек на поездки по России сейчас составляет 110 тысяч рублей против 91 тысячи рублей годом ранее.

Третья строчка остается за Египтом, рассказали в сервисе. Два года подряд доля этого направления остается неизменной и составляет 8%. Средний чек в Египет увеличился со 199 до 211 тысяч рублей за тур.

«Замыкает рейтинг лидеров ОАЭ. Направление потеряло 2%, и нынешним летом его доля составляет 4%. Средний чек изменился со 176 до 217 тысяч рублей», – указали в Travelata.

Самым дорогим туром на лето, приобретенным через сервис, стала поездка из Москвы в Турцию на 14 ночей. Ее стоимость – 1,9 миллиона рублей. На эти деньги трое взрослых и ребенок проведут отпуск в Белеке в пятизвездочном отеле с системой питания «ультра все включено».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 29 мая 2024 17:28

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