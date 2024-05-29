МИНИ-ОТЕЛИ В АБХАЗИИ СМОГУТ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СЕРВИСЕ «ОСТРОВОК»
Новости Среда, 29 мая 2024 17:29
Сухум. 29 мая 2024. Абхазия-Информ. Сервис онлайн-бронирования отелей «Островок» стал доступным для объектов размещения Абхазии, в среду в Новом Афоне состоялась презентация этой площадки, на которой присутствовали представители Минтуризма, предприниматели Абхазии, занятые в сфере туризма и отдыха, передает корреспондент ТАСС с места события.
«Сегодня состоялась презентация площадки онлайн-бронирования "Островок". До этого все наши объекты отдыха размещались на площадке онлайн-бронирования Booking, но, к сожалению, 23 декабря 2023 года Booking полностью прекратил свою деятельность на территории Абхазии, на что Минтуризма отреагировало моментально, понимая, что большая часть наших мини-отелей, гостевых домов, частного сектора реализовывалась на площадке Booking. Во избежание просадки на данном направлении мы провели переговоры с «Островком», – рассказал ТАСС заместитель министра туризма Абхазии Астамур Барциц.
По словам Барциц, «Островок» был создан для работы на территории РФ, и там были поля, при заполнении которых возникали сложности при регистрации абхазских отелей и граждан Абхазии.
«В ходе переговоров с «Островком» были достигнуты договоренности, дополнены поля, которые упростили регистрацию наших граждан и доступ к платформе стал возможен. Теперь, наши отели и граждане могут без проблем регистрироваться на «Островке», – сказал замминистра туризма.
При этом он отметил, что большие объекты размещения работают через туроператоров по турпакетам, а мини-отели всегда заполнялись через площадки онлайн-бронирования.
Представитель «Островка» Надежда Щенкова провела презентацию сервиса онлайн-бронирования и рассказала, как регистрироваться.
«Мы открыли для Абхазии регистрацию физического лица, это для нас был весомый шаг, к которому мы шли. Рассчитываем на то, что количество объектов, которые регистрируются как физлица, прибавится», – сказала Щенкова, отметив, что сейчас у «Островка» более 20 млн пользователей по всему миру.
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