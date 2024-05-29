МИНИ-ОТЕЛИ В АБХАЗИИ СМОГУТ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СЕРВИСЕ «ОСТРОВОК»

Сухум. 29 мая 2024. Абхазия-Информ . Сервис онлайн-бронирования отелей «Островок» стал доступным для объектов размещения Абхазии, в среду в Новом Афоне состоялась презентация этой площадки, на которой присутствовали представители Минтуризма, предприниматели Абхазии, занятые в сфере туризма и отдыха, передает корреспондент ТАСС с места события.