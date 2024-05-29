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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТАРИИ РЕКОМЕНДУЮТ ПРИНЯТЬ ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ «О МОЛОДЁЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Новости Среда, 29 мая 2024 17:36
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ПАРЛАМЕНТАРИИ РЕКОМЕНДУЮТ ПРИНЯТЬ ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ «О МОЛОДЁЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 29 мая 2024. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по культуре, делам молодежи и спорту, в котором приняли участие спикер Лаша Ашуба и представитель президента в Парламенте Батал Айба.

Обсуждался проект положения «О Молодёжном Парламенте при Народном Собрании – Парламенте Республики Абхазия».

Целями создания Молодежного Парламента является развитие законотворческой деятельности среди молодежи, продвижение международных, межпарламентских связей и организация взаимодействия молодежи с органами законодательной и исполнительной власти Республики Абхазия и органами местного самоуправления.

По итогам обсуждения Комитет рекомендует принять данный проект положения на заседании сессии Парламента.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 29 мая 2024 17:38

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