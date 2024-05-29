ПАРЛАМЕНТАРИИ РЕКОМЕНДУЮТ ПРИНЯТЬ ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ «О МОЛОДЁЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 29 мая 2024. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по культуре, делам молодежи и спорту, в котором приняли участие спикер Лаша Ашуба и представитель президента в Парламенте Батал Айба.
Обсуждался проект положения «О Молодёжном Парламенте при Народном Собрании – Парламенте Республики Абхазия».
Целями создания Молодежного Парламента является развитие законотворческой деятельности среди молодежи, продвижение международных, межпарламентских связей и организация взаимодействия молодежи с органами законодательной и исполнительной власти Республики Абхазия и органами местного самоуправления.
По итогам обсуждения Комитет рекомендует принять данный проект положения на заседании сессии Парламента.