ПАРЛАМЕНТАРИИ РЕКОМЕНДУЮТ ПРИНЯТЬ ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ «О МОЛОДЁЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 29 мая 2024. Абхазия-Информ . Состоялось заседание парламентского Комитета по культуре, делам молодежи и спорту, в котором приняли участие спикер Лаша Ашуба и представитель президента в Парламенте Батал Айба.