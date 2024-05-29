ИСПОЛНИЛОСЬ ШЕСТЬ ЛЕТ ДИПОТНОШЕНИЯМ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И СИРИЕЙ
Новости Среда, 29 мая 2024 17:39
Сухум. 29 мая 2024. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило поздравительную ноту в Министерство иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики по случаю шестой годовщины установления дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой.
В ноте, в частности, отмечается:
«Республика Абхазия придает особое значение взаимоотношениям с Сирийской Арабской Республикой и нацелена на дальнейшее всестороннее укрепление межгосударственного сотрудничества с Сирийской Арабской Республикой во имя процветания и благополучия народов двух стран».
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