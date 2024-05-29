ИСПОЛНИЛОСЬ ШЕСТЬ ЛЕТ ДИПОТНОШЕНИЯМ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И СИРИЕЙ

Сухум. 29 мая 2024. Абхазия-Информ . Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило поздравительную ноту в Министерство иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики по случаю шестой годовщины установления дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой.