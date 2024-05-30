НА ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ИНВАЛИДАМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ БУДУТ ВЫДЕЛЯТЬ 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Сухум. 30 мая 2024. Абхазия-Информ . На заседании Кабинета министров внесены изменения в Положение о мерах социальной поддержки инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и порядок его реализации Министерством соцобеспечения и демографической политики.