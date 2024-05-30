НА ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ИНВАЛИДАМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ БУДУТ ВЫДЕЛЯТЬ 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Новости Четверг, 30 мая 2024 15:52
Сухум. 30 мая 2024. Абхазия-Информ. На заседании Кабинета министров внесены изменения в Положение о мерах социальной поддержки инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и порядок его реализации Министерством соцобеспечения и демографической политики.
Министр соцобеспечения Руслан Аджба, напомнил, о том, что при принятии закона о бюджете Фонда инвалидов на 2024 год было предусмотрено повышение размера финансовой помощи инвалидам войны на зубопротезирование с 100 до 150 тыс. рублей. При этом, инвалид войны может воспользоваться этой суммой, в том числе и частями, в течение 3 лет.
По словам министра, ежегодно за медицинской помощью обращается от 200 до 300 инвалидов войны. Если ранее на протезирование выделяли 60 тыс. рублей, то в 2023 году эту сумму повысили до 100 тыс. рублей.
«Мы предлагаем очередное повышение со 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Это существенная поддержка», – считает Руслан Аджба.
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