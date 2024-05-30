УСТАНОВЛЕНЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ПЕНСИОНЕРОВ

Сухум. 30 мая 2024. Абхазия-Информ . Кабинет министров установил ежемесячную доплату к пенсиям отдельным категориям пенсионеров, граждан Республики Абхазия, не являющихся получателями пенсий и иных социальных выплат иностранного государства. Доплата коснется 10 категорий пенсионеров – это до 16 тыс. человек. На эти цели планируется выделить 90-95 млн рублей.