УСТАНОВЛЕНЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ПЕНСИОНЕРОВ
Новости Четверг, 30 мая 2024 16:16
Сухум. 30 мая 2024. Абхазия-Информ. Кабинет министров установил ежемесячную доплату к пенсиям отдельным категориям пенсионеров, граждан Республики Абхазия, не являющихся получателями пенсий и иных социальных выплат иностранного государства. Доплата коснется 10 категорий пенсионеров – это до 16 тыс. человек. На эти цели планируется выделить 90-95 млн рублей.
С 1 июля 2024 года размер ежемесячной доплаты к пенсиям увеличивается на 1 000 рублей и составит:
пенсионерам по возрасту – 3 500 руб.;
пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет – 3 500 руб.;
пенсионерам, имеющим почетные звания «народный...», «заслуженный работник...» – 3 000 руб.;
пенсионерам, работавшим на подземных работах (шахтерам) – 3 000 руб.;
лицам, получающим пенсию по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи) – 3 000 руб.;
круглым сиротам – 3 000 руб.;
инвалидам труда (І, II и III групп) – 3 500 руб.
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