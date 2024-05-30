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Абхазия Информ

УСТАНОВЛЕНЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ПЕНСИОНЕРОВ

Новости Четверг, 30 мая 2024 16:16
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УСТАНОВЛЕНЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ПЕНСИОНЕРОВ

Сухум. 30 мая 2024. Абхазия-Информ. Кабинет министров установил ежемесячную доплату к пенсиям отдельным категориям пенсионеров, граждан Республики Абхазия, не являющихся получателями пенсий и иных социальных выплат иностранного государства. Доплата коснется 10 категорий пенсионеров – это до 16 тыс. человек. На эти цели планируется выделить 90-95 млн рублей.

С 1 июля 2024 года размер ежемесячной доплаты к пенсиям увеличивается на 1 000 рублей и составит:

пенсионерам по возрасту – 3 500 руб.;

пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет – 3 500 руб.;

пенсионерам, имеющим почетные звания «народный...», «заслуженный работник...» – 3 000 руб.;

пенсионерам, работавшим на подземных работах (шахтерам) – 3 000 руб.;

лицам, получающим пенсию по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи) – 3 000 руб.;

круглым сиротам – 3 000 руб.;

инвалидам труда (І, II и III групп) – 3 500 руб.

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