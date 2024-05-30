В ЗИМНЕМ ТЕАТРЕ ГОРОДА СОЧИ СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ «PIANO DUO & ORCHESTRA»

Сухум. 30 мая 2024. Абхазия-Информ . В рамках обменных культурных мероприятий России и Абхазии в Зимнем театре города Сочи, 12 июня в 19.00, состоится концерт, посвященный Дню России «Piano Duo & Orchestra» – народной артистки Абхазии Нинель Бжания, заслуженной артистки Абхазии Гулизы Авидзба и Государственного камерного оркестра Республики Абхазия под руководством художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Абхазии Давида Терзян.