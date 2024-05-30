РУСДРАМ В ИЮНЕ ЕДЕТ НА ГАСТРОЛИ В РОССИЙСКИЕ ГОРОДА
Новости Четверг, 30 мая 2024 17:14
Сухум. 30 мая 2024. Абхазия-Информ. Государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера в июне едет на очередные гастроли по российским городам. В 2024 году это Новосибирск, Барнаул и Южно-Сахалинск. РУСДРАМ ежегодно с 2017 года принимает участие в программе «Большие гастроли», реализуемого Росконцертом по поручению Министерства культуры России.
«Большие гастроли» – масштабный гастрольный план, в который вовлечены лучшие театры России и стран ближнего зарубежья. Сказать им за это спасибо – ничего не сказать, благодарности нашей нет предела. Мы всегда представляем нашу страну на гастролях – и делаем это очень достойно. Туристическая привлекательность Абхазии возрастает с расширением географии наших поездок, ведь в каждом городе после наших спектаклей формируется пул лояльных к Абхазии людей. Абхазию начинают любить и через нас. Это не какие-то пафосные слова, это чистая правда, о которой можно легко свидетельствовать», – отметил гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.
В рамках «Больших гастролей» театр из Абхазии представит в Новосибирске и Барнауле спектакли по произведениям Пушкина и Искандера.
5 и 6 июня в Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус» искандеровцы покажут спектакль «Евгений Онегин», приуроченный к 225-летию А.С. Пушкина, и спектакль «Софичка» по повести Фазиля Искандера, 95-летие которого отмечается в этом году. Эти же спектакли увидят зрители Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина в Барнауле 8 и 9 июня.
«Гастроли – это способ окунуться в новые впечатления, новые эмоции и ощущения, встретить новые лица зрителей – бесценных людей, которые, отложив все дела, пришли вечером, чтобы посмотреть наши спектакли и, таким образом, продолжить нашу жизнь, сделать нас и, надеемся, себя счастливыми. Без гастролей театр задыхается, теряет не только творческую энергию, но и стимулы к росту, к обновлению. 3 июня летим в Новосибирск, эту сибирскую театральную столицу, играем там «Евгения Онегина» и «Софичку» в удивительном театре «Глобус», а затем - Барнаул, красивейший Алтайский край, Театр им. Шукшина - прогрессивный, оснащенный, яркий – и там сыграем два спектакля. Едет почти весь коллектив, а фура с декорациями, реквизитом и костюмами выехала ещё три дня назад, ведь расстояния надо преодолеть космические», – подчеркнул Ираклий Хинтба.
С 17 по 21 июня РУСДРАМ в качестве приглашенного участника покажет два спектакля в рамках V Фестиваля театров Дальнего Востока, который пройдет в Южно-Сахалинске. 19 мая зрителям Чехов-центра заслуженная артистка Абхазии Анна Гюрегян представит моноспектакль «Енджи-ханум, обойденная счастьем» по повести Даура Зантария и 20 июня искандеровцы покажут спектакль «Софичка».
Поклонники РУСДРАМа до отъезда любимого театра на гастроли в июне имеют возможность посмотреть две недавние премьеры – 31 мая показ комедии «Виндзорские проказницы» Шекспира и 2 июня комедия «Пастух Махаз» по новелле Искандера.
«Специально играем лучшее, чтобы зриетели еще больше скучали по нам в период гастролей и ждали возвращения любимого театра. Вернемся мы 10 июня - и сразу на сцену», – отметил гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.
Афиша РУСДРАМа на июнь опубликована на сайте театра, билеты можно приобрести в кассе и на сайте театра, а также в офисах «А-мобаил» по всей Абхазии.
Об этом сообщает пресс-служба театра.
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