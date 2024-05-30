РУСДРАМ В ИЮНЕ ЕДЕТ НА ГАСТРОЛИ В РОССИЙСКИЕ ГОРОДА

Сухум. 30 мая 2024. Абхазия-Информ . Государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера в июне едет на очередные гастроли по российским городам. В 2024 году это Новосибирск, Барнаул и Южно-Сахалинск. РУСДРАМ ежегодно с 2017 года принимает участие в программе «Большие гастроли», реализуемого Росконцертом по поручению Министерства культуры России.