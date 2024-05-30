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Абхазия Информ

АНОНС ЯРМАРКИ В ЧЕСТЬ ВСЕМИРНОГО ДНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Новости Четверг, 30 мая 2024 17:18
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АНОНС ЯРМАРКИ В ЧЕСТЬ ВСЕМИРНОГО ДНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Сухум. 30 мая 2024. Абхазия-Информ. Проектный офис Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО ООН) анонсирует проведение ярмарки, посвященной Всемирному дню безопасности пищевых продуктов 7 июня на культурно-деловой платформе «Гума» в Сухуме. Тема праздника в этом году: «Безопасность пищевых продуктов: готовиться к непредвиденным ситуациям».

Для посетителей ярмарки подготовлена насыщенная программа в рамках текущих проектов ФАО ООН. Фермеры-участники проектов представят свою натуральную продукцию: качотту, кашкавал, халлуми, брынзу, свежий сулугуни, свежие местные овощи, творог, мед, абхазские вина, ликеры и многое другое.

Специалисты проектного офиса ФАО проведут для гостей мастер-класс по изготовлению сыра халлуми и расскажут о средствах индивидуальной защиты и правилах хранения молочных продуктов. По итогу мастер-класса будет проведена дегустация данного сыра.

В течении всего дня проектный офис ФАО будет показывать видеоролики, посвященные лучшим сельскохозяйственным практикам, интегрированной борьбе с вредителями лесных, декоративных и сельскохозяйственных культур и безопасному использованию пестицидов.

Вход свободный

Время проведения: 11:00 – 15:00

Место проведения: Проспект Леона, культурно-деловая платформа «Гума».

Мероприятие пройдет в рамках текущих проектов ФАО ООН: «Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции», реализуемого совместно с агентством ООН-Женщины, «Совместная программа ЕС-ООН по развитию сельских районов Абхазии», «Устойчивое виноградарство и защита эндемичных сортов в Абхазии, реализуемого совместно с Ассоциацией виноделов и виноградарей Абхазии, «Устойчивое развитие сельского хозяйства и лесов в интересах сельских сообществ».

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 30 мая 2024 17:21

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