АНОНС ЯРМАРКИ В ЧЕСТЬ ВСЕМИРНОГО ДНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Сухум. 30 мая 2024. Абхазия-Информ . Проектный офис Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО ООН) анонсирует проведение ярмарки, посвященной Всемирному дню безопасности пищевых продуктов 7 июня на культурно-деловой платформе «Гума» в Сухуме. Тема праздника в этом году: «Безопасность пищевых продуктов: готовиться к непредвиденным ситуациям».