В 2023 ГОДУ 44 УЧАСТНИКА ПРИОБРЕЛИ ЖИЛЬЕ ПО ПРОГРАММЕ

Сухум. 30 мая 2024. Абхазия-Информ . На заседании правительства министр соцобеспечения и демографической политики Руслан Аджба о реализации государственной целевой программы «Жилище 2023-2025» за 2023 год.