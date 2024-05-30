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Абхазия Информ

В 2023 ГОДУ 44 УЧАСТНИКА ПРИОБРЕЛИ ЖИЛЬЕ ПО ПРОГРАММЕ

Новости Четверг, 30 мая 2024 17:28
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В 2023 ГОДУ 44 УЧАСТНИКА ПРИОБРЕЛИ ЖИЛЬЕ ПО ПРОГРАММЕ

Сухум. 30 мая 2024. Абхазия-Информ. На заседании правительства министр соцобеспечения и демографической политики Руслан Аджба о реализации государственной целевой программы «Жилище 2023-2025» за 2023 год.

По словам министра, программа определяет критерии отбора, категории незащищённых граждан, нуждающихся в предоставлении жилья для постоянного проживания, а также устанавливает максимальный размер финансовой помощи для приобретения жилья. На реализацию программы на три года предусмотрено 180 млн руб., что составляет 60 млн в год.

Заявления рассматривает комиссия из 11 человек в составе которой представители Администрации президента, Парламента, Кабинета министров, Минфина, Минюста и Министерства соцобеспечения.

Согласно отчету, за 2023 год поступило 95 новых заявлений, все они были обработаны. Комиссия рассмотрела 103 заявления, из которых одобрила 67 заявлений на 60 млн рублей.

Среди них 20 заявлений инвалидов I группы, семей на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства – 25, многодетных семей – 3, семей погибших – 2, круглых сирот – 17. 30-ти заявителям отказано в оказании помощи.

Министр отметил, что не все участники программы смогли в течение 2023 года приобрести жилье.

44 участника приобрели жилье в 2023 году, в 2024 помощью воспользовались семь граждан на сумму 6 млн рублей.

В этом году уже поступило 54 заявления, всего на рассмотрении находится 150 заявлений.

Первый вице-премьер, министр финансов Владимир Делба напомнил, что рост расходов на приобретение жилья составил 40 млн рублей за год.

«Обращений много, цель реализации программы – важна, но необходимо сделать так, чтобы не только республиканский бюджет нес финансовую нагрузку, но и районные бюджеты», – отметил Делба.

Премьер-министр Александр Анкваб считает, что средств, выделяемых на программу «Жилище» недостаточно. Он призвал изменить стиль работы комиссии, а также оказывать заявителям помощь в поиске жилья.

Руслан Аджба подчеркнул, что все заявители хотя приобрести квартиры только в Сухуме.

«В этом нет ничего страшного, люди имеют на это право. Пусть это и незначительные выплаты, но они имеют серьезное значение в обеспечении жильем», – считает Александр Анкваб.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 30 мая 2024 17:58

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