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Абхазия Информ

В ГАГРЕ ИЗЪЯЛИ ТАБАЧНУЮ СМЕСЬ ДЛЯ КАЛЬЯНА

Новости Четверг, 30 мая 2024 18:08
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Сухум. 30 мая 2024. Абхазия-Информ. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий 29 мая в торговом объекте, принадлежащем ИП Чолокян Р.В., должностные лица УБК и ТП ГТК изъяли 731 упаковку табачной смеси для кальяна без марок акцизного сбора Абхазии.

Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

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