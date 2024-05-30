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Абхазия Информ

ЛЕВ КВИЦИНИЯ ПОСЕТИЛ ЭКСПОЗИЦИЮ «КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 2024»

Новости Четверг, 30 мая 2024 18:12
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ЛЕВ КВИЦИНИЯ ПОСЕТИЛ ЭКСПОЗИЦИЮ «КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 2024»

Сухум. 30 мая 2024. Абхазия-Информ. Министр по ЧС Абхазии Лев Квициния посетил экспозицию, представленную в рамках юбилейного, XV салона «Комплексная безопасность 2024», стартовавшего в Москве 29 мая. Глава спасательного ведомства ознакомился с инновационными технологиями, спецсредствами и спецтранспортом, предлагаемыми международными, в первую очередь, российскими, производителями для применения при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На полях выставки прошли встречи Льва Квициния с представителями профильных учреждений и заводов-производителей специальной техники.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Четверг, 30 мая 2024 18:14

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