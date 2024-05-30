ПАРЛАМЕНТАРИИ РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Сухум. 30 мая 2024. Абхазия-Информ . В Парламенте состоялось расширенное заседание Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. В нем приняли участие представитель президента в Парламенте Батал Айба, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба и его зам Ирма Амичба, зампредседателя Контрольной палаты Зураб Отырба и председатель Национального банка Беслан Барателия.

В рамках повестки дня рассмотрен проект постановления «О годовом отчете Национального банка Республики Абхазия (Банка Абхазии) за 2023 г.». Отчет депутатам представил Беслан Барателия.

Участники заседания обсудили текущее состояние банковской сферы, проблемы, имеющиеся в работе Национального банка и других кредитных организаций, вопросы технического характера и многое другое.

Председатель банка Абхазии подчеркнул, что в отчетном году главным достижением банковской системы республики является существенное увеличение объема банковских услуг и возрастание прибыли более чем в два раза.

Депутаты приняли решение рекомендовать Парламенту утвердить данный проект постановления на ближайшем заседании сессии.

Затем, в соответствии с утвержденной Комитетом повесткой дня, был рассмотрен проект закона Республики Абхазия «Об исполнении Республиканского бюджета за 2023 год». Участники заседания подробно обсудили результаты исполнения республиканского бюджета. Министр финансов ответил на многочисленные вопросы депутатов.

По итогам обсуждения комитетом было принято решение вынести данный законопроект на ближайшее заседание сессии Парламента для принятия его в первом чтении.