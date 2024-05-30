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Абхазия Информ

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РАБОТУ ОВД ГАГРСКОГО И ГУДАУТСКОГО РАЙОНОВ

Новости Четверг, 30 мая 2024 18:19
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МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РАБОТУ ОВД ГАГРСКОГО И ГУДАУТСКОГО РАЙОНОВ

Сухум. 30 мая 2024. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Роберт Киут проинспектировал работу органов внутренних дел Гагрского и Гудаутского районов. Министра сопровождал первый заместитель Руслан Ажиба. Во встрече принял участие замглавы Администрации Гагрского района Адамур Цишба.

Инспекционная поездка главы МВД началась с территории, прилегающей к контрольно-пропускному пункту «Псоу».

В связи с частыми обращениями граждан и жалобами туристов на нарушение общественного порядка и ситуацию с парковкой на территории, прилегающей к контрольно-пропускному пункту «Псоу», принято решение о передаче автовокзала в ведение Администрации района.

Осуществляя административное управление, руководство района совместно с милицией разработает дорожную карту, согласно которой у въезда на обозначенную территорию, установят шлагбаум. Эта мера позволит минимизировать нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств различной категории и улучшить ситуацию с парковкой на территории, прилегающей к контрольно-пропускному пункту «Псоу».

Роберт Киут поручил сотрудникам в кратчайшие сроки навести порядок на выезде с границы, упорядочить парковку машин и запретить стоянку автотранспорта в местах, запрещенных для парковки. Ответственность за исполнение поручений возложена на начальника УВД по Гагрскому району Дениса Айба.

Далее обсуждение общего положения дел в Гагрском районе продолжилось в стенах УВД. Основной проблемой начальник Гагрской милиции обозначил кадровый дефицит – ее руководство МВД будет решать ротацией кадров. В частности, в Гагрский район, который является основным местом посещения туристов, будут командированы выпускники высшей школы милиции МВД Абхазии и профильных ВУЗов МВД России.

Первый замминистра Руслан Ажиба, курирующий направление криминальной милиции, поручил сотрудникам наладить тесное взаимодействие с собственниками крупных туристических объектов. Он подчеркнул важность установления камер видеонаблюдения в домах отдыха и местах массового скопления людей.

Руководители министерства также потребовали усилить работу контрольного пункта милиции «Мюссера», который является крупнейшим постом ГАИ в районе. Далее совещание продолжилось в Отделе внутренних дел Гудаутского района, который становится все более популярным для отдыха туристов в летний курортный сезон. О положении дел доложил начальник ОВД Зосма Гицба.

Заслушав отчет Роберт Киут отметил, что Гудаутский район остается самым сложным в плане обеспечения безопасности дорожного движения. В этой связи министр поручил усилить работу ГАИ района. Кроме того, он подчеркнул важность вежливого и корректного общения с гражданами и гостями страны.

«Мы все делаем общее дело, только в активной совместной работе мы сможем достичь нужного результата. От вашей манеры общения с людьми, в том числе, строится впечатление о нашей республике», – резюмировал милиции Роберт Киут.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 30 мая 2024 18:24

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