ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО «МЕТАДОН» В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 30 мая 2024. Абхазия-Информ . В результате разработанных и реализованных оперативных мероприятий сотрудниками УКОН МВД РА на посту ГАИ «Эшера» был остановлен автомобиль «Тойота» под управлением жителя с. Мачара Гулрыпшского района Аведян Артура Суреновича, 1969 г.р., подозреваемого в незаконном приобретении, хранении и распространении наркотических средств.

В отношении задержанного был проеден личный досмотр, в результате чего у мужчины изъято 13 хранимых при себе свертков с белым кристаллообразным веществом внутри. Все обнаруженное было опечатано и направлено на исследование в ЭКЦ МВД РА, где установлена принадлежность изъятого вещества к наркотическому средству «метадон».

В ходе дальнейших оперативно-розыскных меропритий в отношении гражданина Аведян, последний указал на ранее сделанные им тайные закладки. Так в с. Пшап Гулрыпшского района сотрудниками милиции на разных участках местности обнаружено и изъято три свертка с наркотическим средством, которые не успели дойти до адресата.

Согласно исследованию, проведённому в ЭКЦ МВД РА, содержимое из свертков, изъятых в ходе личного досмотра гражданина Аведян и из мест сделанных им тайных закладок является наркотическим средством «метадон», масса которого составила порядка 10 граммов, что является особо крупным размером.

Следственным подразделением столичного УВД в отношении Артура Аведян по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 224 УК РА возбуждено уголовное дело.

Решением суда г. Сухум подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается.