ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО «МЕТАДОН» В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
Сухум. 30 мая 2024. Абхазия-Информ. В результате разработанных и реализованных оперативных мероприятий сотрудниками УКОН МВД РА на посту ГАИ «Эшера» был остановлен автомобиль «Тойота» под управлением жителя с. Мачара Гулрыпшского района Аведян Артура Суреновича, 1969 г.р., подозреваемого в незаконном приобретении, хранении и распространении наркотических средств.
В отношении задержанного был проеден личный досмотр, в результате чего у мужчины изъято 13 хранимых при себе свертков с белым кристаллообразным веществом внутри. Все обнаруженное было опечатано и направлено на исследование в ЭКЦ МВД РА, где установлена принадлежность изъятого вещества к наркотическому средству «метадон».
В ходе дальнейших оперативно-розыскных меропритий в отношении гражданина Аведян, последний указал на ранее сделанные им тайные закладки. Так в с. Пшап Гулрыпшского района сотрудниками милиции на разных участках местности обнаружено и изъято три свертка с наркотическим средством, которые не успели дойти до адресата.
Согласно исследованию, проведённому в ЭКЦ МВД РА, содержимое из свертков, изъятых в ходе личного досмотра гражданина Аведян и из мест сделанных им тайных закладок является наркотическим средством «метадон», масса которого составила порядка 10 граммов, что является особо крупным размером.
Следственным подразделением столичного УВД в отношении Артура Аведян по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 224 УК РА возбуждено уголовное дело.
Решением суда г. Сухум подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается.
Об этом сообщает сайт МВД.
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