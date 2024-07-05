ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Сухум. 5 июля 2024. Абхазия-Информ. Совет молодых ученых при президенте Республики Абхазия и Автономная некоммерческая организация по содействию продвижению инновационных проектов «Умная цивилизация» подписали соглашение о сотрудничестве.
Цель данного соглашения - расширение международного сотрудничества и укрепление разносторонних связей в сфере развития науки и образования, содействие научному сотрудничеству, практическая реализация научных разработок.
Задача сотрудничества – создание благоприятных условий для обмена новыми технологиями, идеями и информацией, возобновления и организации совместных научных исследований по приоритетным направлениям и программам.
Подписание соглашения о сотрудничестве прошло 5 июля в Москве на площадке Российского государственного гуманитарного университета.
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