ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 5 июля 2024. Абхазия-Информ. Совет молодых ученых при президенте Республики Абхазия и Автономная некоммерческая организация по содействию продвижению инновационных проектов «Умная цивилизация» подписали соглашение о сотрудничестве.

Цель данного соглашения - расширение международного сотрудничества и укрепление разносторонних связей в сфере развития науки и образования, содействие научному сотрудничеству, практическая реализация научных разработок.

Задача сотрудничества – создание благоприятных условий для обмена новыми технологиями, идеями и информацией, возобновления и организации совместных научных исследований по приоритетным направлениям и программам.

Подписание соглашения о сотрудничестве прошло 5 июля в Москве на площадке Российского государственного гуманитарного университета.