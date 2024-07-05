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Абхазия Информ

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Новости Пятница, 05 июля 2024 17:38
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ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 5 июля 2024. Абхазия-Информ. Совет молодых ученых при президенте Республики Абхазия и Автономная некоммерческая организация по содействию продвижению инновационных проектов «Умная цивилизация» подписали соглашение о сотрудничестве.

Цель данного соглашения - расширение международного сотрудничества и укрепление разносторонних связей в сфере развития науки и образования, содействие научному сотрудничеству, практическая реализация научных разработок.

Задача сотрудничества – создание благоприятных условий для обмена новыми технологиями, идеями и информацией, возобновления и организации совместных научных исследований по приоритетным направлениям и программам.

Подписание соглашения о сотрудничестве прошло 5 июля в Москве на площадке Российского государственного гуманитарного университета.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 05 июля 2024 17:38

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