В ПИЦУНДЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Сухум. 5 июля 2024. Абхазия-Информ. «Международный музыкальный фестиваль – 2024» пройдет с 29 июля по 3 августа в Государственном концертном зале Пицундского храма. Художественный руководитель и генеральный директор фестиваля – выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Барас Куджба.

В этом году в фестивале примут участие артисты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Китая, России, США и Турции.

В фестивале также будет участвовать Государственная хоровая капелла Абхазии под руководством народного артиста Абхазии Нодара Чанба.

«Пицундский международный музыкальный фестиваль – это диалог культур между музыкантами со всего мира с акцентом на богатое музыкальное наследие Абхазии. Это не только обширная музыкальная программа, но и расширение культурной среды города Пицунда, города с многовековой историей. Помимо этого, фестиваль видит своей задачей расширение креативных индустрий города и региона, которые нуждаются в поддержке», – отмечается на сайте фестиваля.

В 2024 году создан Фонд Пицундского международного музыкального фестиваля. Фонд намерен поддерживать молодых артистов и музыкальных деятелей Абхазии.

Подробную информацию о фестивале, его участниках и программе можно посмотреть по ссылке: https://pitsundafestival.com