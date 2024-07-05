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Абхазия Информ

В ПИЦУНДЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Новости Пятница, 05 июля 2024 17:41
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В ПИЦУНДЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Сухум. 5 июля 2024. Абхазия-Информ. «Международный музыкальный фестиваль – 2024» пройдет с 29 июля по 3 августа в Государственном концертном зале Пицундского храма. Художественный руководитель и генеральный директор фестиваля – выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Барас Куджба.

В этом году в фестивале примут участие артисты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Китая, России, США и Турции.

В фестивале также будет участвовать Государственная хоровая капелла Абхазии под руководством народного артиста Абхазии Нодара Чанба.

«Пицундский международный музыкальный фестиваль – это диалог культур между музыкантами со всего мира с акцентом на богатое музыкальное наследие Абхазии. Это не только обширная музыкальная программа, но и расширение культурной среды города Пицунда, города с многовековой историей. Помимо этого, фестиваль видит своей задачей расширение креативных индустрий города и региона, которые нуждаются в поддержке», – отмечается на сайте фестиваля.

В 2024 году создан Фонд Пицундского международного музыкального фестиваля. Фонд намерен поддерживать молодых артистов и музыкальных деятелей Абхазии.

Подробную информацию о фестивале, его участниках и программе можно посмотреть по ссылке: https://pitsundafestival.com

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 05 июля 2024 17:43

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