ИТОГИ ОТКРЫТЫХ XVI МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ДЗЮДО «КУБОК АБХАЗИИ»

Сухум. 5 июля 2024. Абхазия-Информ. С 1 по 5 июля 2024 г. в Сухуме во дворце спорта им. С.В. Багапш, прошли Открытые XVI Международные соревнования по дзюдо «Кубок Абхазии»,среди юношей и девушек 2008-2010, 2011-2012, 2013-2014 г.р. А также был проведен «Открытый ковер» для юношей 2015-2016 г.р.

В соревнованиях приняли участие 344 спортсмена из городов и районов Абхазии, Дагомыса, Краснодара, КЧР, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Сочи, Ессентуков, Беларуси, Барнаула, Москвы, Моздока.

По результатам всех схваток, победителями турнира среди юношей 2008-2010 г.р.стали:

Коджаков Тамирлан в вес/к 42 кг (КЧР), Шамарданов Динар в вес/к 46 кг (Чайковский), Хзарджян Рафаель в вес/к 50 кг (Новый Афон), Мущинкин Алексей в вес/к 55 кг (Чайковский), Зайцев Иван в вес/к 60 кг. (Нижний Новгород), Терентьев Илья в вес/к 66 кг (Сочи), Бородулин Александр в вес/к 73 кг (Чайковский), Сецко Даниил 81 кг (Гродно), Швачев Дмитрий в вес/к +81 (Сочи).

Победителями турнира среди девушек 2008-2010 г.р. стали:

Догузия Анна 44 кг (Очамчыра), Закарая Мариам 46 кг (Сухум), Аведян София 52 кг, (Очамчыра), Степаненко Софья 57 кг (Чайковский), Рябкина Арина +57 кг (Новый Афон).

Победители турнира среди юношей 2011-2012 г.р.:

Бабасьев Владислав 66 кг (Ростов-на-Дону), Тадевосян Гамлет 60 кг (Ростов-на-Дону), Кочаров Анатолий 55 кг (Ессентуки), Щебетов Максим 50 кг (Ростов-на-Дону), Рангулов Аман 66 кг (п. Куеда), Аристава Нарт 34 кг (Сухум), Платонов Платон 38 кг (Чайковский), Микшин Михаил 42 кг ( Нижний Новгород), Чкадуа Нестор 46 кг (Сухум), Мегрикян Эдмонд +66 кг (Новый Афон).

Победители турнира среди девушек 2011-2012 г.р:

Авджян Виктория 35 кг (Новый Афон), Лозбенева Каролина 40 кг (Сухум), Таранова Виктория 44 кг (Нижний Новгород), Ишутина Анита 46 кг (Адыгея), Сазухина Кира 55 кг (Нижний Новгород).

Победители турнира среди юношей 2013-2014 г.р.:

Антоненко Антон 26 кг (Ростов-на-Дону), Гадлия Азамат 50 кг (Очамчыра), Морозов Константин 42 кг (Ростов-на-Дону), Пелех Артем 46 кг (Сочи), Кесян Эдвард 34 кг (Дагомыс), Чагава Нестор 30кг. Сухум), Байков Аркадий 38кг.

Сочи), Папазян Руслан +50 кг (Новый Афон).

Победителями турнира среди девушек 2013-2014 г.р. стали:

Шакая Амина 23 кг (Сухум), Этерия Барбаре 26 кг (Сухум), Едловская Виктория 32 кг (п. Куеда), Нежвединова Амина 44 кг (Нижний Новгород).

Победители турнира среди юношей 2015-2016 г.р.:

Михайленко Федор 34 кг (Сочи), Убилава Адриан 42 кг (Гал), Лобян Давид 46 кг (Дагомыс), Кокоскерия Сабыд 23 кг (Сухум), Майоров Данил 26 кг (Ростов-на-Дону), Новиков Владимир 30 кг (Дагомыс), Кривошеев Архип 38 кг (Ростов-на-Дону).

Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и ценными

призами.

Главный судья соревнований – судья МК г. Москва Алимов М.З.

Главный секретарь – судья 1кат, Погосов А.А.

Тренируют спортсменов г. Сухум: Адлейба И.Р, Погосов А.Б, Адлейба С.Б, Аристава Б.Р, Гаделия И.Б, Киланава С.Г.

Открытые XVI Международные соревнования по дзюдо «Кубок Абхазии» проведены МУ Администрации г. Сухум «Управление по делам молодежи и спорта» и Федерацией дзюдо Абхазии.