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Абхазия Информ

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ПОЗДРАВИЛ ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА БЕСЛАНА ЭШБА С ДНЕМ ГОРОДА

Новости Суббота, 06 июля 2024 16:02
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ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ПОЗДРАВИЛ ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА БЕСЛАНА ЭШБА С ДНЕМ ГОРОДА

Сухум. 6 июля 2024. Абхазия-Информ.  Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прислал на имя главы Администрации Сухума Беслана Эшба поздравительный адрес к Дню города Сухум.

«Древний Сухум, имеющий многотысячную историю, славится бесценным культурным наследием, уникальными историческими памятниками и прекрасным климатом. Под Вашим руководством столица Абхазии сегодня уверенно развивается, укрепляет свой экономический, туристический потенциал. Санкт-Петербург и Сухум объединяют не только крепкие дружеские и партнерские связи, но и общность непреходящих духовных идеалов и ценностей, что служит надежной опорой петербургско-сухумского сотрудничества», - говорится в поздравительном адресе губернатора Санкт-Петербурга. Александр Беглов поблагодарю главу Сухума и всех жителей за радушие, доброжелательность и гостеприимство, теплый прием петербуржцев и членов официальных делегаций. «Пусть замечательный праздник наполнит каждый дом светом и радостью. Желаю Сухуму и его жителей процветания, мира и благополучия!» - отмечается в поздравлении. День города Сухум отмечается в первую субботу июля.

В этом году столица Абхазии отмечает 2508-летие.

Источник: sukhumcity.info

День города Сухум отмечает ежегодно в первую субботу июля, такое решение было принято администрацией столицы в 2016 году.

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