СУХУМУ - 2508 ЛЕТ. ГОРОД ДОНЕЦК ПОПОЛНИЛ СПИСОК ГОРОДОВ ПОБРАТИМОВ СТОЛИЦЫ АБХАЗИИ





Президент Абхазии Аслан Бжания тепло приветствовал гостей на торжественных мероприятиях, отметив особые взаимоотношения Абхазии с Российской Федерацией и её субъектами.



"Добро пожаловать в Абхазию! Хочу выразить каждому из вас благодарность за то, что в этот прекрасный день вы вместе с нами," - сказал Глава государства. Он подчеркнул важность союза с Россией и тесные связи с народами Северного Кавказа. "Мы не мыслим наше будущее без союза с Россией, и все поколения абхазов всегда тяготели к России. Я уверен, что наши братские дружеские связи будут развиваться и укрепляться", - добавил Аслан Бжания.

Президент поздравил мэра Сухума Беслана Эшба, всех горожан и гостей города с большим праздником. Он отметил, что у Сухума, как и у всех городов, есть проблемы, но они поэтапно решаются при поддержке России.



Президента Аслана Бжания пригласили на празднование 450-летия столицы Башкортостана. Глава Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что в этом году на набережной реки Белая состоится открытие колоннады, точной копии Сухумской колоннады.



По итогам встречи состоялся обмен памятными подарками.



После встречи с Президентом состоялось подписание соглашения о побратимстве между Сухумом и Донецком.

На церемонии подписания присутствовали Глава Администрации Сухума Беслан Эшба и Глава Администрации Донецка Алексей Кулемзин. Соглашение было подписано в присутствии Президента Аслана Бжания, что подчеркнуло важность укрепления международных связей и дружбы между городами.

Церемония подписания «Соглашения об установлении побратимских отношений и сотрудничестве между городом Сухум (Республика Абхазия) и муниципальным образованием городской округ Донецк Донецкой Народной Республики (Российская Федерация)» прошла в конференц-зале Кабинета министров РА .

В тексте Соглашения говорится, что стороны: «признают и подчеркивают значимость межмуниципального сотрудничества как важного и неотъемлемого элемента конструктивного диалога, взаимопонимания и дружбы между народами двух стран; стремятся к реализации потенциала обеих Сторон; основываются на принципе доверия, сотрудничества, взаимного благоприятствования, искренности и доброжелательности; придают большое значение созданию условий для открытого диалога, партнерства и расширения взаимовыгодных контактов, обмену опытом и реализации совместных проектов в интересах жителей Сухума и Донецка».

Беслан Эшба: «В этот знаменательный день с нами наши друзья, представители из городов-побратимов и те, кто могут стать побратимами в самое ближайшее время. Для нас самое важное, чтобы все, кто приезжает в нашу столицу и страну, возвращались домой с самыми яркими впечатлениями. У нас есть, на что посмотреть, у нас много памятников историко-культурного наследия», – сказал Эшба.

Алексей Кулемзин отметил, что дружба между двумя городами имеет давнюю историю, а сегодня закладываются правовые основы для дальнейшего развития взаимовыгодных отношений, в том числе и в сфере бизнеса. «Дружба – это забота о своем брате, друге, готовность прийти на помощь и совместно решать все проблемы. А вызовы жизни будут всегда. Мне особо приятно подписывать соглашение с Сухумом», – сказал Кулемзин. Эшба и Кулемзин обменялись памятными подарками.





