В СУХУМЕ ПРОВОДЯТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В частности на Набережной махаджиров располагается Абхазское подворье «Аҟәа ашҭа». Ряд ресторанов и апацх предложили сухумцам и гостям столиц различные яства. Здесь же показали традиционное абхазское жилище «апацха» и предметы быта и т.д. Все это сопровождалось вступлением этнографических ансамблей «Гунда» и «Апсны-фолк.

Абхазское подворье посетили президент Аслан Бжания, гости из Москвы, Цхинвала, Грозного, Ростова-на-Дону, Краснодара, Донецка, Луганска, Сочи, Уфы, Казани, Санкт-Петербурга, Тамбова, Нижнего Новгорода и Черкесска.

На культурно-деловой платформе Гума проводится ярмарка местных мастеров, рукодельниц и фермеров. В парке им. Ефрема Эшба проводятся развлекательные мероприятия для детей. Выставка рисунков ЦДТ. Состоится концерт с участием детей. Конкурс рисунков на мольберте, выступление гимнастов СДЮШ. На Набережной махаджиров в парке у театра им. С. Чанба развернута выставка молодых художников. Фотовыставка «Сухум. Вчера и сегодня». Квиз: Вопрос по истории Сухума с вручением подарков победителям. Настольные игры (шашки, шахматы, теннис). На набережной у театра С. Чанба со стороны ул. Пушкина состоится открытый чемпионат Абхазии по брейк-дансу. Участники из Сухума, Сочи, Краснодара, Ростов на Дону, Санкт Петербурга.