ВВЕДЕНЫ ВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТОПЛИВНОГО РЫНКА АБХАЗИИ



Текст Постановления №76 от 5 июля 2024 года:

«В соответствии со статьей 10 Конституционного закона Республики Абхазия от 13 августа 1996 года № 290-с «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия», статьей 5 и статьей 10 Закона Республики Абхазия от 10 марта 2011 года № 2861-c-IV «О государственном регулировании цен», в целях обеспечения равных условий для участников топливного рынка Республики Абхазия и недопущения дефицита нефтепродуктов в Республике Абхазия Кабинет Министров Республики Абхазия постановляет:



1. Внести в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 1 марта 2022 года № 18 «Об утверждении порядка применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов и установлении предельных торговых надбавок» (далее – Постановление) следующие изменения:



1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:



«2) с 5 июля 2024 года:



– при реализации бензина «Регуляр-92»:



а) 8% – при оптовой реализации нефтепродуктов;

б) 4% – при крупнооптовой реализации нефтепродуктов предприятиями, заключившими соглашения (договоры, контракты) о поставке нефтепродуктов с российским юридическим лицом, обладающим исключительным правом на вывоз из Российской Федерации в Республику Абхазия нефтепродуктов, или его дочерним обществом (далее – импортеры нефтепродуктов);

в) 10% – при розничной реализации нефтепродуктов, приобретенных на территории Республики Абхазия;

г) 14% – при розничной реализации нефтепродуктов, приобретенных на территории Республики Абхазия крупным оптом у импортеров нефтепродуктов;

д) 18% – при розничной реализации нефтепродуктов, приобретенных за пределами Республики Абхазия;

– при реализации бензинов с октановым числом 95 и выше:

е) 4% – при крупнооптовой реализации нефтепродуктов импортерами нефтепродуктов;



– при реализации дизельного топлива:



ё) 4% ¬– при оптовой реализации нефтепродуктов, в том числе при крупнооптовой реализации нефтепродуктов импортерами нефтепродуктов;

ж) 6% – при розничной реализации нефтепродуктов, приобретенных на территории Республики Абхазия;

з) 10% – при розничной реализации нефтепродуктов, приобретенных за пределами Республики Абхазия;

и) 6% – при розничной реализации нефтепродуктов, приобретенных на территории Республики Абхазия крупным оптом у импортеров нефтепродуктов.



Примечание:



Для целей настоящего подпункта под «крупнооптовой реализацией нефтепродуктов» или «крупным оптом» понимается реализация нефтепродуктов в объёме, равном или превышающем 120 (сто двадцать) тонн в рамках единовременной поставки импортером нефтепродуктов иному предприятию, осуществляющему реализацию нефтепродуктов на территории Республики Абхазия.»;



2) пункт 5 изложить в следующей редакции:



«5. Установить, что в отношении бензинов с октановым числом 95 и выше, а также фирменного моторного топлива с улучшенными по сравнению с базовыми экологическими и/или потребительскими характеристиками, оптовые (кроме случаев крупнооптовой реализации) и розничные цены устанавливаются продавцами исходя из рыночной конъюнктуры на принципах рыночной экономики при условии неизменности цен в течение одного календарного дня, а также обеспечения наличия в реализуемом ассортименте топлива по ценам, установленным на соответствующий период времени.».



2. Внести в Порядок применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов, утвержденный Постановлением (далее – Порядок), следующие изменения:



1) пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции:



«2. В целях настоящего Порядка государственное регулирование осуществляется в отношении дизельного топлива, бензина «Регуляр-92», бензинов с октановым числом 95 и выше.»;



2) абзац 2 пункта 4 Порядка изложить в следующей редакции:



«Уполномоченный орган осуществляет проверку представленных сведений в срок не более 7 рабочих дней, следующих за днём с момента их получения, и представляет предприятию в письменном виде уведомление о согласовании представленных цен или о необходимости исправления, корректировки представленных сведений с описанием причин.»;



3) пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции:



«6. Устанавливаемые в соответствии с настоящим Порядком цены рассчитываются по следующей формуле:



Ц = Р + Н + НДС, где:



Ц – цена реализации, утверждаемая в соответствии с настоящим порядком;

Р – средняя стоимость 1 литра нефтепродуктов за месяц подачи заявления, согласно договорам, без учёта налога на добавленную стоимость. В случае крупнооптовой реализации применяется средняя стоимость за 1 тонну нефтепродукта;

Н – размер надбавки, рассчитанной в соответствии с настоящим порядком, в виде соответствующего процента от Р;

НДС – сумма НДС, начисленная на сумму (Р+Н).»;



4) пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции:



«7. Порядок заполнения заявления о согласовании предельных цен на нефтепродукты:



Строка 1 – в столбцах соответствующих видов нефтепродуктов заполняется средняя стоимость 1 л/1 кг/ 1 тонны нефтепродуктов за месяц подачи заявления, согласно договорам, без учета налога на добавленную стоимость. В случае приобретения нефтепродуктов на территории Республики Абхазия указанная величина включает в себя только расходы на приобретение нефтепродуктов и указывается за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей. В случае приобретения нефтепродуктов за пределами Республики Абхазия указанная величина не включает в себя расходы, связанные с доставкой по территории Республики Абхазия, таможенным оформлением, сертификацией, и иные расходы на территории Республики Абхазия.



Строка 2 – в столбцах соответствующих видов нефтепродуктов заполняются величины в рублях, полученные как процент от числа по строке 1 (в литрах или тоннах для соответствующего вида реализации), в соответствии со значением в процентах, напротив которого заполняется величина. Данная величина является предельной торговой надбавкой и включает в себя расходы предприятия, в том числе суммы налога на реализацию горюче-смазочных материалов, но не включает в себя суммы налога на добавленную стоимость.



Строка 3 – в столбцах соответствующих видов нефтепродуктов заполняются величины в рублях, полученные путём сложения показателей строки 1 в рублях за 1 литр или 1 тонну для соответствующего вида реализации и соответствующих по процентам размеров предельных торговых надбавок, увеличенные на размер налога на добавленную стоимость. Полученные в строке 3 величины являются предельными при определении оптовых, крупнооптовых и розничных цен на нефтепродукты.»;



5) Приложение к Порядку изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.



3. Установить, что:



1) предельные торговые надбавки, установленные в абзаце 4 («б»), абзаце 6 («г»), абзаце 9 («е»), абзаце 11 («ё») и абзаце 14 («и») подпункта 2 пункта 2 Постановления применяются при условии крупнооптовой реализации нефтепродуктов посредством поставки импортером нефтепродуктов на территорию Республики Абхазия предприятию, осуществляющему реализацию нефтепродуктов на территории Республики Абхазия;



2) импортеры нефтепродуктов обязаны заключать договоры (соглашения, контракты) поставки нефтепродуктов с иными предприятиями, осуществляющими реализацию нефтепродуктов на территории Республики Абхазия и выразившими намерения о приобретении нефтепродуктов крупным оптом;



3) импортеры нефтепродуктов обязаны поставлять иным предприятиям, осуществляющим реализацию нефтепродуктов на территории Республики Абхазия и выразившим намерения о приобретении нефтепродуктов крупным оптом, нефтепродукты в суммарном объеме не менее 40 (сорока) процентов от общего ежемесячного объёма нефтепродуктов, ввозимого импортерами нефтепродуктов;



4) импортерам нефтепродуктов ежемесячно в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, направлять в Министерство энергетики и транспорта Республики Абхазия сведения (отчет) о ввезенных объемах и реализованных объемах нефтепродуктов другим предприятиям, осуществляющим реализацию нефтепродуктов на территории Республики Абхазия.».



4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Республики Абхазия Нанба Д.Э.



5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря 2024 года».



Комментарий Министерства энергетики и транспорта Республики Абхазия к Проекту Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия «О временных мерах по регулированию топливного рынка»:



Проект Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия «О временных мерах по регулированию топливного рынка» (далее – проект Постановления) направлен на усовершенствование механизма государственного регулирования цен на нефтепродукты, путем внесения изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 01.03.2022 г. №18 «Об утверждении Порядка применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов и установлении предельных торговых надбавок». В частности, вводится механизм регулирования предельной торговой надбавки к стоимости тонны приобретенного нефтепродукта без перевода в единицы объема, что позволит исключить из расчета переменную величину в плотности нефтепродукта.



Данный механизм вводится исключительно в отношении крупнооптовой реализацией нефтепродуктов (объем реализации равный или превозвышающий 120 тонн в рамках единовременной поставки импортером нефтепродуктов иному предприятию, осуществляющему реализацию нефтепродуктов на территории Республики Абхазия). Договоры купли-продажи крупнооптовых объемов нефтепродуктов между участниками топливного рынка, по сложившейся рыночной практике, также формируются в единицах массы. Предлагаемое в проекте Постановления регулирование предельных торговых надбавок, распространяющиеся на бензины с октановым числом 95 и более, для канала крупнооптовой реализации обеспечит равные экономические условия для всех участников топливного рынка Абхазии в условиях действия Постановления Правительства Российской Федерации о единственном поставщике топлива в Республику Абхазия.



Вместе с тем, государственное регулирование не коснётся каналов реализации оптовой и розничной продажи бензинов с октановым числом 95 и более, что позволит участникам топливного рынка получать дополнительный доход.

Источник : https://km-ra.org/