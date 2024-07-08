Третья книга российского писателя Юрия Полякова из цикла «Совдетство» будет посвящена Абхазии.

Юрий Михайлович часто бывает в Абхазии. Не мало эпизодов его жизни и творчества было связано и в советскую эпоху с Абхазией, с Новым Афоном, Гулрыпшским и Пицундским Домами творчества. Здесь писались отдельные главы его знаменитых произведений. Возглавляя долгие годы «Литературную газету» Юрий Поляков старался по возможности размещать на страницах легендарного издания и новинки абхазской литературы, стихи, рассказы, очерки.

Юрий Михайлович ПОЛЯКОВ (12.11. 1954) - известный русский писатель, общественный деятель, журналист. Один из самых читаемых авторов России, прозаик, публицист, драматург и поэт, чьё творчество вот уже сорок лет привлекает к себе всеобщее внимание. Поляков - член Союза писателей СССР с 1981 года. Кандидат филологических наук, почетный профессор МГОУ.