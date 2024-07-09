 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

10 ИЮНЯ В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ХI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ «ПОЮ ТЕБЕ, АБХАЗИЯ!»

Новости Вторник, 09 июля 2024 11:57
Оцените материал
(0 голосов)
10 ИЮНЯ В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ХI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ «ПОЮ ТЕБЕ, АБХАЗИЯ!»

Сухум. 9 июля 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме 10 июня пройдет ХI международный фестиваль авторской - бардовской песни «Пою тебе, Абхазия!». Фестиваль состоится в Творческом зале РЦНТ РА им. И Кортуа. Начало в 19.00. вход свободный.

«Фестиваль учреждён в 2010г. Это мероприятие организовано с целью популяризации авторской песни и жанра музыкально-поэтических композиций, а также с целью возрождения традиций бардовской песни», сказал агентству «Абхазия-Информ» директор центра Нури Кварчия.

Каждый участник исполнит две-три песни собственного сочинения, допускается также исполнение популярных бардовских песен.


Прочитано 6 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТРЕТЬЯ КНИГА РОССИЙСКОГО ПИСАТЕЛЯ ЮРИЯ ПОЛЯКОВА ИЗ ЦИКЛА «СОВДЕТСТВО» БУДЕТ ПОСВЯЩЕНА АБХАЗИИ ПО ФАКТУ ДТП В С. ВЕРХНЯЯ ЭШЕРА СУХУМСКОГО РАЙОНА, ПРИВЕДШЕМУ К СМЕРТИ ТРЕХ ГРАЖДАН ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.