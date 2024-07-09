10 ИЮНЯ В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ХI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ «ПОЮ ТЕБЕ, АБХАЗИЯ!»
Сухум. 9 июля 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме 10 июня пройдет ХI международный фестиваль авторской - бардовской песни «Пою тебе, Абхазия!». Фестиваль состоится в Творческом зале РЦНТ РА им. И Кортуа. Начало в 19.00. вход свободный.
«Фестиваль учреждён в 2010г. Это мероприятие организовано с целью популяризации авторской песни и жанра музыкально-поэтических композиций, а также с целью возрождения традиций бардовской песни», сказал агентству «Абхазия-Информ» директор центра Нури Кварчия.
Каждый участник исполнит две-три песни собственного сочинения, допускается также исполнение популярных бардовских песен.
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