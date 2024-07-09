Сухум. 9 июля 2024. Абхазия-Информ. По факту ДТП в с. Верхняя Эшера Сухумского района, приведшему к смерти трех граждан возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает https://www.mvdra.org/press/15344/

Следственное подразделение ОВД Сухумского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 263 УК РА возбудило уголовное дело в отношении Гулия Давида Алхасовича, 1998 г.р.

Гулия Д.А вменяется нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

ДТП имело место в с. 7 июля 2024 года, когда Гулия Д. А. пребывая в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Ниссан Тиана» за г.н.з. М202ОМ АВН, при обгоне выехал на встречную полосу движения и

совершил столкновение со встречно идущим транспортом. В результате аварии погибли трое граждан, один гражданин с различными травмами помещен в мед.учреждение.



Гулия Д. А. помещен под охрану в центральный военный госпиталь МО РА.

Уголовным законодательством за совершенное деяние предусматривается лишение свободы от десяти до 12 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.



